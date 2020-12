E’ sicuramente tempo di bilanci. Quali sono le 20 migliori serie tv del 2020 da vedere con amici e parenti e rivedere anche più volte? Da Don Matteo 12 a Doc – Nelle tue mani, passando per Nero a Metà, dai Fratelli Caputo a Il silenzio dell’Acqua. Ecco alcuni consigli sul meglio che è andato in onda su Rai, Mediaset e Sky in quest’anno caratterizzato da lunghe maratone televisive dove a farla da padrone, o meglio ad intrattenere migliaia e migliaia di persone chiuse in casa in solitudine, non sono stati solo Netflix e le altre piattaforme.

Serie tv Rai: le migliori fiction del 2020 con Terence Hill e Luca Argentero

Terence Hill, Luca Argentero, ma anche Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Elena Sofia Ricci e altri sono stati sicuramente i protagonisti di questo 2020 televisivo. Non dimentichiamoci neppure di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Quali sono le migliori serie tv del 2020 da rivedere, quali fiction Rai, cioè, ci hanno appassionato e divertito maggiormente? Con quali abbiamo pianto e riso?

Don Matteo 12 Come una madre L’amica geniale 2 Io ti cercherò La vita promessa 2 Doc nelle tue mani L’allieva Montalbano – nuovi episodi Vite in fuga L’alligatore Nero a Metà 2 Gli orologi del diavolo Mare Fuori I topi Il Cacciatore 2 Vivi e Lascia Vivere

Abbiamo riso e ci siamo precipitati dietro ai cattivi sulla bicicletta di Don Matteo cercando di battere sul tempo il Commissario Cecchini e la Capitana nel capire il vero colpevole prima di tutti. Abbiamo tenuto il fiato sospeso, ma abbiamo anche pianto lacrime amare, con: L’amica geniale e Vivi e lascia vivere, oltre che con Come una madre, Io ti cercherò e Vite in fuga.

Oltre a questo? Ci siamo innamorate di Conforti e abbiamo sperato nel lieto fine per l’affascinante medico legale e la bella Alice, grazie a L’Allieva 3.

Abbiamo lottato al fianco di Doc e ci siamo lasciati motivare da lui come se fossimo la sua squadra di specializzandi, ma alla fine abbiamo amato ogni personaggio di quella fiction. Gli ascolti l’hanno premiata. Numeri del genere non si vedevano da tempo. Oltre sette milioni di telespettatori incollati alla tv per Doc – Nelle tue mani che a causa del lock down è andata in onda in due periodi diversi dell’anno perché la pandemia aveva fermato la lavorazione. Nonostante ciò è stata sicuramente un successo strepitoso!

Le migliori serie tv del 2020: le offerte Mediaset e Sky

Che dire delle altre Reti? Da Mediaset a Sky abbiamo ricevuto altre ottime proposte.

Il silenzio dell’acqua 2 Fratelli Caputo

Questi i migliori titoli Mediaset. Nino Frassica e Cesare Bocci ci hanno intrattenuto durante le Feste di Natale strappandoci un sorriso anche se eravamo chiusi in casa e lontano dalla maggior parte degli affetti. La fiction ha dimostrato di essere un buon prodotto e ha indicato la strada a Canale 5 su cosa proporre nel nuovo anno ai propri telespettatori.

The New Pope I Diavoli

Queste le serie Sky. Da un lato il capolavoro diretto da Sorrentino, dall’altro due sex symbol molto amati dal pubblico televisivo femminile come: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Voi, quale serie tv avete amato nel 2020?