“Promesse” è il nuovo singolo di LDA. Il brano fa parte della colonna sonora della serie Netflix “DI4RI S2”, di cui l’artista napoletano aveva già firmato la sigla con “Castello di sabbia”. Nel singolo, LDA parla di amicizie che resistono al tempo, di legami forti che aiutano ad affrontare le difficoltà di tutti i giorni.

Intervista ad LDA in occasione della presentazione del nuovo singolo “Promesse”

Noi di SuperGuida TV abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con LDA. L’artista ha spiegato com’è nato il nuovo brano e quale messaggio ha deciso di lanciare: “Promesse è dedicato a tutti i ragazzi a cui non viene data la possibilità di sognare, a chi ha avuto meno rispetto agli altri. E’ nata da un momento di riflessione che poi ho trasformato in musica come è accaduto per gli altri brani”.

Di infrangere qualche promessa nella vita è capitato anche a LDA: “Tutti i giorni si fanno promesse che per dimenticanza o superficialità poi non trovano attuazione. Mi sono ripromesso di smettere di fumare ma ancora non ci sono riuscito. E poi c’è un’altra promessa che invece sto mantenendo. Mi sono sempre detto che nonostante il successo sarei rimasto con i piedi a terra. Sono consapevole che non si può piacere a tutti ovviamente”.

L’anno che si sta per concludere è stato ricco di soddisfazioni per LDA che ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”. Noi di SuperGuida TV gli abbiamo chiesto se anche quest’anno avesse presentato un brano ad Amadeus: “Non avevo proposto nessun brano ad Amadeus. Avevo partecipato a Sanremo già quest’anno e avevo altri progetti in mente. Ciò non toglie che in futuro mi piacerebbe ripetere l’esperienza sanremese. L’esperienza del Festival di Sanremo mi ha fatto capire che i più grandi sono anche i più umili. Paradossalmente, mi ha aiutato a diventare ancora più umile”.

Tra i sogni futuri, c’è quella di una serie tv: “Mi piacerebbe fare una serie che parli di me. Ci sono tante cose che le persone non conoscono”.

L’improvviso successo ottenuto grazie al talent Amici non ha inciso sulle amicizie solide e durature anche se ci confessa di aver messo in discussione qualche rapporto: “Il successo ti fa capire solo chi c’era prima di tutto e chi è arrivato dopo. L’amico si vede soprattutto nel momento del bisogno e strada facendo l’ho capito ancora di più”.

LDA parla poi del suo rapporto inesistente con i social, complimentandosi con Fedez che di recente ha focalizzato l’attenzione su un problema poco dibattuto come quello della salute mentale: “Ho apprezzato molto il discorso di Fedez. Sono convinto che uno dei problemi dei giovani siano proprio i social. Mi sono disintossicato dai social dopo essermi accorto che di dieci giorni ne avevo vissuti tre. Ora li sto usando di meno e infatti vivo meglio”.

A conclusione della chiacchierata, a LDA abbiamo chiesto se gli piacerebbe fare un’esperienza condivisa con il padre Gigi D’Alessio in un talent. Il cantante ha dichiarato di essere pronto ad intraprendere questa avventura in solitaria: “Mi piacerebbe tanto fare il giudice ma non per le conoscenze che ho. Mi piacerebbe farlo per i bambini a The Voice Kids ma non in modo condiviso con papà. Sono convinto che potrei dare qualcosa a questi ragazzi essendo io loro coetaneo”.

Sulla possibilità di un duetto con Gigi D’Alessio, LDA non esclude in futuro questa possibilità: “Mi piacerebbe fare canzoni con papà. Non ci vedo nulla di male. E’ sempre bello condividere qualcosa con un genitore”.