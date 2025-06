Dopo oltre un anno di lavoro e più di 40 musicisti coinvolti complessivamente, a un mese di distanza dalla partenza del “Locura summer tour 2025”, per presentare in anteprima “Locura Jam + Opera”, le due nuovi versioni dell’album multiplatino in uscita venerdì 6 giugno, il cantante Lazza ha organizzato una live session con i suoi musicisti in una location d’eccezione: una terrazza che affaccia sul Duomo di Milano, sotto la Madonnina. Un assaggio live del nuovo progetto, dove la musica suonata fa da protagonista.

Lazza, anteprima “Locura Jam + Opera”: spettacolo affacciato sul Duomo di Milano

«Più di un anno di lavoro, più di 40 musicisti. Abbiamo riscritto LOCURA due volte: una volta in jam, suonando tutto da capo e una volta con l’orchestra, spingendoci ancora oltre. Ogni nota nasce da mani vere. Fiati, archi, pelli, corde. Due mondi diversi, stesso fuoco» – A raccontarlo è Lazza durante, durante l’evento organizzato a Milano per il lancio del nuovo progetto.

Il progetto “LOCURA” così come pensato e voluto fin dal giorno 0 da Lazza arriva a compimento: la nuova doppia versione LOCURA JAM + OPERA (Island Records), vedrà la luce venerdì 6 giugno. Le hit di LOCURA cambiano pelle per coronare un sogno artistico che Lazza ha in cantiere da oltre un anno.

Un lavoro quello del cantante, fatto di dedizione e di instancabile creatività che lo ha portato al raggiungimento di oltre 6 miliardi di stream complessivi, 1 Disco di Diamante, 104 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro.

LOCURA JAM è il ritorno all’essenza della musica suonata, dove trovano spazio ben 7 tracce, realizzate con la band di sempre e nuovi musicisti. Gli arrangiamenti sono curati da Claudio Guarcello e Giovanni Cilio; alla batteria Giovanni Cilio; al pianoforte e alle tastiere Claudio Guarcello; alla chitarra Eugenio Cattini; al basso Luca Marchi; alla tromba Nazzareno Brischetto; al sax Marco Scipione; ai cori Laura Djae, Clara Luna Trindade Santos e Evelyn Mormille. L’Orchestra Sinfonica di Milano si unisce all’organico jam nell’intensa 100 MESSAGGI (Jam +Opera). LOCURA JAM è stato registrato a Milano presso Isola Studios da Donato Romano, mentre LOCURA OPERA è stato registrato presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo da Stefano Barzan, con l’assistente alla registrazione Cinzia Guareschi.

Le tracce di LOCURA JAM

1.⁠ ⁠ABITUDINE (Jam)

2.⁠ ⁠CERTE COSE (Jam)

3.⁠ ⁠-3 (PERDERE IL VOLO) feat. Marracash (Jam)

4.⁠ ⁠BUIO DAVANTI (Jam)

5.⁠ ⁠GIORNO DA CANI (Jam)

6.⁠ ⁠MEZZE VERITÀ feat. Kid Yugi (Jam)

7.⁠ ⁠100 MESSAGGI (Jam + Opera)

Le tracce di LOCURA OPERA

1.⁠ ⁠OUVERFOURE (Opera)

2.⁠ ⁠CASANOVA feat. Artie 5ive (Opera)

3.⁠ ⁠SAFARI (Opera)

4.⁠ ⁠FENTANYL feat. Sfera Ebbasta (Opera)

5.⁠ ⁠HOT (Opera)

6.⁠ ⁠-3 (PERDERE IL VOLO) feat. Marracash (Opera)

7.⁠ ⁠CERTE COSE (Opera)

8.⁠ ⁠GHETTO SUPERSTAR feat. Ghali (Opera)

9.⁠ ⁠DOLCEVITA (Opera)

10.⁠ ⁠ZERI IN PIÙ (LOCURA) feat. Laura Pausini (Opera)

LOCURA SUMMER TOUR 2025

Intanto Lazza si prepara anche al LOCURA SUMMER TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti. Il 9 luglio Lazza sarà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del Calcio. San Siro è molto più di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre, un luogo iconico che ha segnato a più riprese il suo percorso, a cui ha duramente lavorato affinché si realizzasse.

Sabato 5 luglio 2025 | Lignano Sabbiadoro (UD) Stadio Teghil

Mercoledì 9 luglio 2025 | MILANO STADIO SAN SIRO

Sabato 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

Domenica 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

Sabato 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

Giovedì 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

Venerdì 08 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

Domenica 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Mercoledì 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

Venerdì 15 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival