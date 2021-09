La serie tv Law and Order torna a sorpresa dopo dieci lunghi anni di stop. Il ritorno è stato annunciato da NBC. I tantissimi fan avranno modo di apprezzare la 21esima stagione di una delle serie TV più amate, cancellata dalla programmazione ben 11 anni fa. Andiamo a scoprire tutte le novità sulla nuova serie di Law & Order.

Law and Order torna dopo 10 anni

La serie Law and Order ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo dal 1990 al 2010. Venti stagioni con un cast che i telespettatori hanno imparato ad amare, appassionandosi stagione dopo stagione sempre di più alle loro vicende. A quanto pare dietro il ritorno della nuova stagione della serie, ci sia lo zampino proprio del pubblico televisivo, che dopo molte richieste ha trovato l’interesse della casa di produzione.

La rete ha annunciato che Rick Eid sarà lo showrunner dei nuovi episodi. Ad occuparsi della sceneggiatura sarà Dick Wolf, ideatore della serie tv, che ha dichiarato: “Ci sono poche cose nella vita che sogni e che possano diventare realtà. Letteralmente poche. Questa qui è la mia”.

Il cast della nuova stagione sarà quello originale?

Sul cast non ci sono ancora informazioni in merito, anche se i fan della serie sperano nel ritorno di tutti i personaggi storici. Le trattative a quanto pare partiranno nelle prossime settimane.

Susan Rovner, capo di NBCUniversal Television and Streaming sul ritorno della serie tv ha dichiarato: “’Law & Order’ è semplicemente uno show iconico, uno dei più importanti della storia della televisione. L’idea di continuare quell’eredità e collaboratore con Dick per una stagione totalmente nuova è esaltante. È una notizia grandiosa per NBC e per i fan in tutto il mondo”.

Law & Order il cast presente all’ultima puntata nel 2010

A quanto pare molti degli attori storici della serie, oggi sono impegnati in altre produzioni. Questo potrebbe generare problemi per i casting. Sicuramente la soluzione sarà quella di inserire nella nuova stagione vecchi attori della serie insieme a volti nuovi. Ecco di seguito il cast presente all’ultima puntata nel 2010: