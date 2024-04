Il World Tour 2024 di Laura Pausini si è concluso nella prestigiosa cornice del The Theater At Madison Square Garden di New York. Un concerto sold out che ha visto l’artista italiana più premiata al mondo salutare i suoi fan e il suo pubblico cantando in cinque lingue.

Laura Pausini, il World Tour 2024 è da record!

E’ la donna dei record! Laura Pausini ha terminato il suo World Tour 2023-2024 in America con un concerto da tutto esaurito nella magica cornice del Madison Square Garden di New York davanti ad un pubblico in visibilio. Un live di circa 3 ore che ha visto la voce de La solitudine cantare in spagnolo, inglese, francese, portoghese ed italiano abbracciando i suoi fan arrivati da ogni parte del mondo per celebrare i suoi 30 anni di carriera.

Un tour da record per l’artista che, dopo il boom dei palazzetti italiani, un’infilata di sold out in Europa e Sud America, ha concluso la leg americana del suo tour con concerti da tutto esaurito anche in America del Nord. dDaa Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela, i live di Laura Pausini hanno radunato 450 mila fan accorsi da ogni parte del mondo.

Laura Pausini concerto: si riparte a novembre con il Winter Tour 2024

Il decimo tour della carriera di Laura Pausini si è concluso alla grande a New York. Un concerto che conferma il successo costante e straordinario dell’interprete, ad oggi unica donna ad aver registrato un sold out da 70.000 spettatori allo stadio San Siro di Milano. Non solo, dopo 30 anni di carriera, la Pausini è stabile nella vetta della classifica di Spotify come artista donna italiana più ascoltata del mondo, con più di 8 milioni di ascoltatori mensili e nell’ultimo anno ha registrato un incremento per i suoi show che supera del 25% dei paganti.

Numeri da capogiro confermati anche nella prima tranche del suo World Tour 2023-2024 che ha fatto registrare il tutto esaurito in Italia, Europa ed America del Sud e del Nord. Il grande successo del tour ha spinto l’artista ad aggiungere nuove tappe. Da novembre, infatti, parte il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 con una serie di date in Italia ed Europa. Gran finale il prossimo 31 dicembre a Messina con uno speciale show di Capodanno.

Ecco le prossime tappe del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2024, la nuova leg del suo decimo tour mondiale, organizzato e prodotto da Friends&Partners, farà tappa anche a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga,Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.