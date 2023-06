Laura Pausini a Italia Loves Romagna si emoziona parlando della sua terra: l’Emilia Romagna. Nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, la cantante è stata la prima a mobilitarsi affinché si potesse fare qualcosa per aiutare concretamente la sua terra colpita a maggio da una terribile alluvione. “Metto a disposizione la mia voce per la nostra Romagna, una cosa che mi commuove profondamente” – ha dichiarato poche ore prima di salire sul palco del RCF Arena di Campovolo.

Laura Pausini, il discorso a Italia Loves Romagna: “il coraggio che ho è perché sono romagnola”

E’ una Laura Pausini visibilmente emozionata quella che ha partecipato al concerto benefico “Italia Loves Romagna“. La voce de “La solitudine” entra in scena cantando “Romagna Mia“, un omaggio alla sua amata terra accompagnata dalla voce dei 40mila accorsi da tutta Italia per sostenere ed aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione.

“Romagna, Romagna mia

Poco dopo, con la voce rotta dall’emozione, la cantante si lascia andare ad un discorso che arriva dritto al cuore:

Il coraggio di viaggiare e di fare il mio lavoro me l’hanno dato la Romagna. Tutto questo amore l’ho conosciuto qui. Questo amore l’ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, dove – come tanti di voi- abbiamo imparato a diventare emiliano romagnoli. A fare quella cosa lì, che si è vista adesso ancora una volta in televisione, pulendo le case cantando “Romagna mia”, quando avete avuto il coraggiod i aiutarvi tra di voi, tra di noi… la musica è in prima fila, sempre in prima fila a rispondere, adesso comincia la cosa difficile. Se vivete qui in Romagna comincia una parte molto dura dove dobbiamo rientrare nelle nostre case, vogli essere con voi, io sono DI VOI. Sono nata qui. Il coraggio che ho è perché sono romagnola, ti devi fare il cul0 e quando hai una possibilità te la devi andare a prendere me l’ha insegnata la mia terra!

Laura Pausini duetta con Giorgia sulle note di “You’ve got a friend”

Dopo aver emozionato tutti con le sue parole, Laura Pausini prosegue il suo mini concerto a Italia Loves Romagna chiamando sul palco l’amica Giorgia. Un tandem Roma-Romagna sulle note di “You’ve got a friend“, brano musicale di Carole King. Un duetto da pelle d’oca a conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, della profonda amicizia che lega la Pausini alla sua grande amica Giorgia.

Tananai:"Cantare dopo Laura Pausini e Giorgia non è proprio facile"

Poco prima del ritorno sul palco a Italia Loves Romagna dopo 4 anni di silenzio, Laura Pausini ha dichiarato:

Sto per partire per la mia nuova avventura live dopo 4 anni, ma tornare in scena partendo da questo concerto benefico, mi commuove profondamente. Torno sul palco per loro e a loro dedico tutta la mia voce. Essere qui è un onore oltre che un piacere da sempre porto l’orgoglio per la mia terra in giro per il mondo e farlo in questa occasione è per me la cosa più naturale del mondo, è un atto dovuto. Da quando è accaduta questa tragedia ho cercato di aiutare non solo personalmente, ma dando anche la disponibilità a esserci in tutte le occasioni che potessero dare un aiuto concreto agli abitanti della mia Romagna. Oggi tutto è cambiato in questa terra meravigliosa, ma non è cambiata la forza e la determinazione della mia gente che con grandissima fatica cerca di rialzarsi, senza mollare mai. E oggi il mio pensiero va a tutti loro, compresi i miei familiari e i miei amici di scuola coinvolti.