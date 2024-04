C’eravamo tanto amati. La fine dell’amore tra Chiara Ferragni e Fedez sembra sempre più vicino. Ad insospettire pubblico e gossip è l’ultimo stato pubblicato dalla influencer su Instagram, mentre Fabrizio Corona fa una rivelazione choc: «divorzio in arrivo il prossimo mese».

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati?

Chiara Ferragni dopo il caso Balocco e la fine della storia con il marito Fedez sta cercando di riemergere dalle ceneri. Dopo lunghi mesi di silenzio sui social, Chiara è tornata a pubblicare una serie di post che, manco a dirlo, sono finiti sotto la lente di ingrandimento. Tutto quello che fa la Ferragni viene passato al setaccio tra i fan e i critici. Nelle ultime ore ha riscosso grande curiosità il post in cui la influencer ha postato una frase in cui si parlava di oroscopo e di segni zodiacali. La frase del segno del Toro, il segno zodiacale di Chiara, riporta “tenere presenti nella propria vita solo le persone che ci sono nella tempesta della vita. Non quelle che fuggono alla prima occasione“.

Una frase che in tanti hanno letto come una velata frecciata all’ex marito Fedez. In tantissimi, infatti, hanno commentato sotto il post della Ferragni scrivendo: «chi ha orecchie per intendere in tenda e tutti gli altri in camper» con tanto di reazione con emoticon e risata da parte di Chiara. Non solo, il commento di una mamma: «da mamma posso solo dire che tutto ciò che io vedo è una donna con una grande cuore. Spero veramente che tu possa ritrovare presto la serenità in te stessa! Forza Chiara!! P.S la Vitto che ti trucca è meravigliosa». Non mancano però i commenti critici da parte di alcuni follower: «ricorda chi voleva essere al tuo fianco per cercare di ricostruirti, ma che è stato messo in un angolo per preferire altre persone. Scegli Fedez e licenzia D’Amato. Ricorda chi avevi al tuo fianco e ti diceva occhi aperti!».

Chiara Ferragni e Fedez si sono separati: la conferma di Fabrizio Corona

Tra smentite e conferme, in queste ore è stato Fabrizio Corona a parlare della fine dell’amore tra Chiara Ferragni e Fedez. L’ex paparazzo dei vip, ospite del podcast Gurulandia, ha rivelato: «non hanno ancora chiesto il divorzio, ma lo faranno. Lo chiederanno il prossimo mese». Non solo, Corona ha sottolineato com la coppia dei record sia entrata in crisi per il caso Balocco che stravolto la vita dell’imprenditrice digitale i cui affari sono sempre più a rischio.

«Lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello, muoviamoci’. Lei non l’ha voluto ascoltare come se non contasse un caz*o. ‘Stai nell’angolino, stai con Paloma, stai con i bambini che a me ci penso io‘» – ha rivelato Corona su quanto successo tra Chiara e Fedez.