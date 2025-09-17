Un nuovo importante traguardo per Laura Pausini. La cantante riceverà il prestigioso Billboard Icon Award durante la serata dei Billboard Latin Music Awards 2025 a Miami.

A Laura Pausini il Billboard Icon Award: “è un regalo”

Laura Pausini è tornata con un nuovo singolo “La mia storia tra le dita“, cover di Gianluca Grignani, e ha annunciato un nuovo tour mondiale che la vedrà protagonista in giro per il mondo tra il 2026 e 2027 (qui tutte le date). In attesa dell’uscita del nuovo disco di cover “Io Canto 2”, la cantante italiana aggiunge al suo palmarés un altro grandissimo riconoscimento internazionale. E’ il Billboard Icon Award, premio internazionale che le sarà conferito durante i Billboard Latin Music Awards 2025 in programma il 23 ottobre 2025 presso il James L. Knight Center di Miami. Un altro successo per la nostra Laura che consolida il suo status di artista tra le più influenti di tutti i tempi.

Il Billboard Icon Award è un premio assegnato agli artisti che vantano una carriera di grande rilievo per la musica contemporanea celebrati a livello mondiale per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale. Tanta emozione e gratitudine per la voce de “La solitudine” che ha commentato:

Ciò che mi emoziona di più è che questo riconoscimento arriva proprio nell’anno in cui, prima ancora di sapere che l’avrei ricevuto, avevo già deciso di lanciare un album tributo ai grandi cantautori della Spagna e dell’America Latina. È la prima volta che canto e arrangio canzoni che non sono scritte da me né del mio stile, ma che interpreto con il mio marchio, come tributo a quel repertorio così emblematico della nostra musica. Sono onorata di ricevere la notizia di questo premio. E’ un vero regalo.

Laura Pausini è in radio con “La mia storia tra le dita”, cover di Gianluca Grignani

La notizia del Billboard Icon Award a Laura Pausini arriva a distanza di una settimana dall’uscita del nuovo singolo “La mia storia tra le dita“. Si tratta di una cover del brano di Gianluca Grignani, che l’artista ha reinterpretato in italiano, spagnolo, portoghese e francese. L’uscita del brano è stata accompagnata dall’annuncio del nuovo tour, IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027. Undicesima tournée mondiale per la Pausini che arriva a distanza di poco più di un anno dalla fine dell’ultimo tour dei record. Un tour mondiale che vedrà la Pausini impegnata dal prossimo 27 marzo 2026 fino al 2027 con date in Europa, America Latina, Stati Uniti e Italia.

Un calendario ricchissimo per la cantautrice, icona pop a livello globale, che ad oggi ha venduto più di 75 milioni di dischi nel mondo. Non solo, recentemente è stata premiata per aver infranto i 6 miliardi di streamings confermandosi l’artista italiana donna più ascoltata all’estero.