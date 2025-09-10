Laura Pausini ha annunciato il suo ritorno in stile “Braveheart”. Dopo aver annunciato il nuovo singolo – cover “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani, incontrato i Fan alla festa del Fan Club Ufficiale a Faenza e tagliato il nastro del Laura Pausini Museum, la cantante italiana torna con un nuovo progetto internazionale.
Laura Pausini torna con un nuovo album di cover: “Io Canto 2”
Una presentazione da kolossal per il ritorno di Laura Pausini. A pochi giorni dal raduno del Fan Club e dell’inaugurazione del “Laura Pausini Museum”, la cantante torna con un nuovo singolo-cover, il secondo capitolo di “Io Canto” e un tour mondiale di concerti programmati tra il 2026-2027. Da venerdì 12 settembre 2025 arriva il nuovo singolo “La mia storia tra le dita“, cover del successo targato 1994 di Gianluca Grignani, che anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico “Io Canto 2”. Dopo il grandissimo successo “Io Canto” del 2006, album di cover da 800 mila copie solo in Italia, la Pausini è pronta a lanciare il secondo capitolo. Si tratta dio “IO CANTO 2” che la cantante ha raccontato così:
‘IO CANTO 2’, che a differenza del primo questa volta esce anche in lingua spagnola con i brani che più amo di autori latini, rappresenta per me il riassunto della mia professione. Rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli, più che colleghi, come una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio.
Il progetto è anticipato dal primo singolo, LA MIA STORIA TRA LE DITA. La canzone uscirà in quattro lingue: italiano, spagnolo (MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS), portoghese (QUEM DE NÓS DOIS) e francese (MON HISTOIRE ENTRE LES DOIGTS). Il brano sarà accompagnato dal videoclip diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia.
Laura Pausini: un nuovo album, tour e concerti per il 2026/2027
Non solo un nuovo album di cover dal titolo “Io Canto 2”, visto che Laura Pausini ha annunciato anche un nuovo live tour mondiale. “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” si chiama così la nuova tournée di concerti che la cantante ha annunciato sui profili social con un messaggio semplice e chiaro: “e questa volta ci sentiranno tutti”. Il cuore impavido di Laura Pausini ha in serbo un tour di concerti da record che la porteranno in giro per il mondo tra il 2026 e 2027. Dalla Spagna, con il debutto a Pamplona il 27 marzo del 2026, per poi toccare Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid. Poi il tour si sposta in America Latina fino agli Stati Uniti con concerti previsti a Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. Nell’autunno 2026 la Pausini arriva in Italia ed Europa per poi partire alla volta del Brasile. A seguire un live di concerti negli Stadi nel 2027 e un finale nei palasport tra l’Italia e l’Europa.
“Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, – ha raccontato la voce de La solitudine precisando – il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica. Più che un calendario è un appuntamento con ogni mio fan che verrà a cantare con me.
Laura Pausini, concerti e tour 2026/2027: le date del IO CANTO WORLD TOUR
Ecco tutte le date del nuovo tour di concerti di Laura Pausini che torna dal vivo tra il 2026 e 2027 con un calendario fitto di live.
SPAIN + LATAM LEG
- 27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA
- 29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ
- 2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI
- 4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA
- 6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA
- 10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA
- 12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA
- 15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA
- 16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA
- 18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1
- 22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA
- 24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI
- 29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA
- 2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX
- 5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA
- 7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY
- 10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO
- 14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO
- 16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER
- 21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER
- 23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE
- 28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER
- 30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE
- 4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM
- 6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG
- 4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE
- 13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA
- 15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION
- 17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
- 22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA
- 25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL
- 27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL
- 30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA
- 1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA
- 3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
BRAZIL
- 27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
ITALIAN LEG (STADI)
- 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
- 19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
- 3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG
- 9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
- 12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA
- 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
- 21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM
- 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME
- LONDRA (UK) (TO BE ANNOUNCED).
IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 di Laura Pausini è organizzato e prodotto da Friends&Partners. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 12 settembre 2025. Per gli iscritti al fanclub prevista una speciale presale a partire dalle 11:00 di domani, giovedì 11 settembre 2025.