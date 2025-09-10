Laura Pausini ha annunciato il suo ritorno in stile “Braveheart”. Dopo aver annunciato il nuovo singolo – cover “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani, incontrato i Fan alla festa del Fan Club Ufficiale a Faenza e tagliato il nastro del Laura Pausini Museum, la cantante italiana torna con un nuovo progetto internazionale.

Laura Pausini torna con un nuovo album di cover: “Io Canto 2”

Una presentazione da kolossal per il ritorno di Laura Pausini. A pochi giorni dal raduno del Fan Club e dell’inaugurazione del “Laura Pausini Museum”, la cantante torna con un nuovo singolo-cover, il secondo capitolo di “Io Canto” e un tour mondiale di concerti programmati tra il 2026-2027. Da venerdì 12 settembre 2025 arriva il nuovo singolo “La mia storia tra le dita“, cover del successo targato 1994 di Gianluca Grignani, che anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico “Io Canto 2”. Dopo il grandissimo successo “Io Canto” del 2006, album di cover da 800 mila copie solo in Italia, la Pausini è pronta a lanciare il secondo capitolo. Si tratta dio “IO CANTO 2” che la cantante ha raccontato così:

‘IO CANTO 2’, che a differenza del primo questa volta esce anche in lingua spagnola con i brani che più amo di autori latini, rappresenta per me il riassunto della mia professione. Rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli, più che colleghi, come una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio.

Il progetto è anticipato dal primo singolo, LA MIA STORIA TRA LE DITA. La canzone uscirà in quattro lingue: italiano, spagnolo (MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS), portoghese (QUEM DE NÓS DOIS) e francese (MON HISTOIRE ENTRE LES DOIGTS). Il brano sarà accompagnato dal videoclip diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia.

Laura Pausini: un nuovo album, tour e concerti per il 2026/2027

Non solo un nuovo album di cover dal titolo “Io Canto 2”, visto che Laura Pausini ha annunciato anche un nuovo live tour mondiale. “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” si chiama così la nuova tournée di concerti che la cantante ha annunciato sui profili social con un messaggio semplice e chiaro: “e questa volta ci sentiranno tutti”. Il cuore impavido di Laura Pausini ha in serbo un tour di concerti da record che la porteranno in giro per il mondo tra il 2026 e 2027. Dalla Spagna, con il debutto a Pamplona il 27 marzo del 2026, per poi toccare Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid. Poi il tour si sposta in America Latina fino agli Stati Uniti con concerti previsti a Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. Nell’autunno 2026 la Pausini arriva in Italia ed Europa per poi partire alla volta del Brasile. A seguire un live di concerti negli Stadi nel 2027 e un finale nei palasport tra l’Italia e l’Europa.

“Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, – ha raccontato la voce de La solitudine precisando – il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica. Più che un calendario è un appuntamento con ogni mio fan che verrà a cantare con me.

Laura Pausini, concerti e tour 2026/2027: le date del IO CANTO WORLD TOUR

Ecco tutte le date del nuovo tour di concerti di Laura Pausini che torna dal vivo tra il 2026 e 2027 con un calendario fitto di live.

SPAIN + LATAM LEG

27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ

2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI

4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA

6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA

10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA

12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1

22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI

29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX

5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA

7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY

10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO

14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO

16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER

21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER

23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE

28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER

30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM

6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

BRAZIL

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

ITALIAN LEG (STADI)

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME

LONDRA (UK) (TO BE ANNOUNCED).

IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 di Laura Pausini è organizzato e prodotto da Friends&Partners. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 12 settembre 2025. Per gli iscritti al fanclub prevista una speciale presale a partire dalle 11:00 di domani, giovedì 11 settembre 2025.