Un nuovo prestigioso riconoscimento per Laura Pausini che scrive un nuovo capitolo della storia della musica internazionale. Sul palco del James L. Knight Center di Miami, la cantante è stata premiata con l’Icon Award durante la serata di gala dei Billboard Latin Music Awards 2025.

Laura Pausini vince Billboard Icon Award ai Billboard Latin Music Awards 2025

Laura Pausini entra nella leggenda della musica internazionale vincendo il prestigioso Billboard Icon Award, riconoscimento che celebra le icone mondiali della musica contemporanea. Durante la cerimonia di consegna dei Billboard Latin Music Awards 2025 allo James L. Knight Center di Miami, la cantante è stata premiata con uno dei premi più prestigiosi del panorama musicale internazionale. A consegnarle il premio è stato l’artista internazionale Ozuna, che l’ha abbracciata davanti a una platea gremita. La Pausini è la prima artista italiana a ricevere questo riconoscimento, a coronamento di una carriera trentennale costellata di successi, dischi in diverse lingue e milioni di fan in tutto il mondo.

Il Billboard Icon Award è un premio assegnato solo a quegli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica mondiale, distinguendosi per talento, influenza culturale e successo internazionale. Visibilmente commossa ed emozionata Laura Pausini ha dedicato un lungo discorso al pubblico latino che l’ha seguito con affetto ed amore sin dagli esordi.

Le parole di Laura Pausini ai Billboard Latin Music Awards 2025

“Il fatto di essere considerata un’icona mi fa sentire un diamante raro, mi commuove profondamente e mi riempie di immenso orgoglio. Essere italiana e allo stesso tempo sentirmi così latina è un privilegio enorme, possibile solo perché il mondo latino me lo ha permesso adottandomi da quando ero un adolescente. È incredibile per me essere parte della storia della musica latina, che nonostante le barriere arriva sempre più lontano nel mondo. Mi avete travolta di affetto, più di quanto avrei mai immaginato, e questo mi accompagna in ogni palcoscenico e in ogni canzone che canto.

Non solo, Laura Pausini ha ringraziato tutte le persone che hanno reso possibile questo importante traguardo, ma questa volta ha voluto dire grazie anche a se stessa:

Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo mio percorso e per la prima volta voglio ringraziare anche la Laura testarda e lottatrice che non si è arresa davanti ai no e ha seguito il suo cammino con onestà. Grazie a tutti i compositori e artisti che tutti i giorni mi ispirano e a cui dedicherò il mio prossimo album.

Laura Pausini omaggia Giorgio Armani ai Billboard Latin Music Awards 2025

Sul palcoscenico dei Billboard Latin Music Awards 2025 a Miami, Laura Pausini ha voluto ricordare ed omaggiare anche il Re Giorgio Armani indossando la sua ultima creazione. Un abito disegnato dal grande stilista poco prima della sua scomparsa per la voce de La solitudine.

“Questo Carpet é davvero speciale per me stasera perché sono circondata da tanto amore e sono avvolta in questo abito meraviglioso, l’ultimo che Giorgio Armani ha disegnato per me. Lo sento abbracciarmi e sono sinceramente commossa di indossarlo oggi come desiderava lui. Giorgio, mi hai accompagnata da quando ero adolescente fino a questo importante traguardo. Sei con me. Ancora. Per sempre” – ha detto una commossa Pausini.

Laura Pausini dopo “La mia storia tra le dita” uscirà l’album “IO CANTO 2 / YO CANTO 2”

Durante la serata dei Billboard Latin Music Awards 2025 a Miami, Laura Pausini ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Mi historia entre tus dedos”, versione spagnola del celebre brano La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Il brano – cover anticipata il nuovo progetto discografico IO CANTO 2 / YO CANTO 2 in uscita nei primi mesi del 2026 per Warner Music.

Proprio la cantante sui social ha svelato la doppia copertina – cover del disco che per la prima volta uscirà con due tracklisti differenti per il mercato italiano ed internazionale. Un omaggio ai cantautori italiani e agli artisti latini: un viaggio in musica che la Pausini presenterà dal vivo durante la tournée mondiale in partenza da febbraio 2026.