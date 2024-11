Laura Pausini ospite a Verissimo da Silvia Toffanin è pronta a celebrare i suoi 31 anni di carriera con una intervista a cuore aperto tra passato, presente e futuro. Non solo, la cantante italiana più premiata al mondo ha in serbo anche una sorpresa per tutto il suo pubblico: dal 1 dicembre esce “Laura 30 World Tour” in anteprima mondiale su Mediaset Infinity.

Laura Pausini lancia a Verissimo il “Laura 30 World Tour” su Mediaset Infinity

Lo aveva annunciato sui social e a poche ore dalla messa in onda dell’intervista che Laura Pausini ha rilasciato a Verissimo di Silvia Toffain arriva la conferma: dal 1 dicembre 2024 sarà disponibile il “Laura 30 World Tour” un doc-concerto disponibile, in anteprima mondiale, dalle ore 19.00, su Mediaset Infinity. Per la prima volta sulla piattaforma digitale di Mediaset, gli utenti potranno vedere in anteprima lo show celebrativo dei 30 anni della cantante de La Solitudine. Un viaggio musicale e personale nella vita dell’artista italiana più premiata al mondo che ha raccontato la sua vita tra passato, presente e futuro. Tre capitoli della vita artistica di una vera e propria icona internazionale che non ha mai dimenticato le sue radici italiane portando sempre il nome dell’Italia alto nel mondo.

La Pausini è la cantante italiana più famosa e premiata al mondo. 75 milioni di dischi venduti, più di 5 miliardi di streamings su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e recentemente ad entrare nella Billboard Hot 100 con il singolo “Se fue” con Rauw Alejandro.

Laura Pausini, il concerto del Laura 30 World Tour arriva su Mediaset Infinity

Dal 1993 la voce di Laura Pausini ha spiccato il volo: dalla vittoria la Festivla di Sanremo 1993 nella categoria “Nuove Proposte” con “La solitudine” fino all’ultimo singolo Ciao/Chao pubblicato a settembre per rilanciare il disco di inediti “Anime Parallele”. Il concerto del “Laura 30 World Tour” arriva dal 1 dicembre 2024 dalle ore 19 in anteprima mondiale su Mediaset Infinity. A prensetarlo è proprio la cantante italiana che, seduta nel suo camerino al termine di un concerto, riavvolgendo il nastro della sua vita artistica e personale che sono andate sempre di pari passo. La Pausini, infatti, ha sempre cantato la sua vita, le sue cotte, le sue delusioni, i suoi amori e i suoi desideri. Un rapporto unico e speciale con il pubblico che non le ha mai voltato le spalle, ma che continua a seguirla in Italia e nel mondo al grido di “tu non lasciarmi mai”.

La carriera di Laura Pausini è qualcosa di unico nel suo genere. Ancora oggi c’è chi storce il naso per il suo successo, ma a parlare sono i numeri, quei stessi numeri che spesso anche lei vorrebbe evitare di citare, ma che risuonano forti. Dal 1993 ad oggi la Pausini con la sua voce ha conquistato il mondo: dall’Italia all’America Latina fino all’Europa. Un palmares da record: la vittoria del Grammy Awards, 4 Latin Grammy Awards, il titolo di Person of the Year 2023 alla Latin Recording Academy, prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento. E ancora: un Emmy Award, un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Infine è stata la prima donna a cantare allo Stadio San Siro di Milano e al Circo Massimo di Roma.