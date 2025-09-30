Laura Pausini è tornata dopo tantissimi anni a Lisbona come ospite speciale della 29ª edizione del Globo de Ouro. La cantante ha regalato una emozionante performance live con la versione portoghese “Quem de nós dois” de “La mia storia tra le dita”.

Laura Pausini conquista Lisbona con “Quem de nós dois”

Domenica 28 settembre la notte di Lisbona si è accesa di musica ed emozioni grazie a una protagonista d’eccezione: Laura Pausini. La cantante italiana più premiata al mondo è stata ospite speciale della 29ª edizione del Globo de Ouro, il prestigioso gala portoghese che ogni anno celebra i migliori professionisti di cinema, teatro, musica, fiction, intrattenimento, comicità e moda. Il suggestivo Coliseu dos Recreios, cuore pulsante della capitale lusitana, ha fatto da cornice a un evento che ha radunato star e personalità del mondo dello spettacolo. Ma quando è arrivato il momento di Laura, l’atmosfera si è trasformata in pura magia.

Due performance live da brividi per la nostra Laura Pausini che ha proposto al grande pubblico un medley dei suoi successi: da Io canto, Tra te e il mare fino a La solitudine. Un momento di grande emozioni che ha coinvolto tutto il pubblico della platea che ha partecipato cantando le canzoni. Poi l’ultima esibizione: la prima performance live de “Quem de nós dois”, versionoe portoghese de “La mia storia tra le dita”. Un omaggio speciale al Paese che la accoglie sempre con tanto calore, e che lei stessa ha definito una delle sue “case artistiche” più autentiche.

Nossa diva @LauraPausini fez uma apresentação lindíssima do hit ‘Quem de nós dois’ no Globo de Ouro de Portugal de emocionar! Quem amou? ❤️🥹🤌 pic.twitter.com/rWil4c5H84 — Warner Music BR (@WarnerMusicBR) September 29, 2025

Laura Pausini torna dal vivo, nuovi concerti nel 2026

Laura Pausini prima di salire sul palco del Globo de Ouro ha incantato i flash dei fotografi sul red carpet. L’accoglienza da parte dei media portoghesi è stata calorosissima, e il suo look non è certo passato inosservato: un meraviglioso abito Armani Privé, scelto come tributo al grande Giorgio Armani, recentemente scomparso. Un gesto che ha reso l’apparizione di Laura non solo glamour, ma anche intrisa di emozione e riconoscenza verso un’icona della moda mondiale.

Intanto cresce l’attesa per il ritorno live di Laura Pausini che nel 2026 tornerà dal vivo con Io Canto – Yo Canto World Tour 2026/2027. Tra le tappe anche Lisbona dove è attesa il prossimo 22 ottobre 2026 presso la Meo Arena di Lisbona. Si tratta solo di uno dei tantissimi concerti di una tournée mastodontica che attraverserà i palchi più prestigiosi d’Europa, Stati Uniti e America Latina, confermando ancora una volta la dimensione internazionale della cantante italiana.