Laura Pausini pubblica il nuovo singolo “ZERO” dall’ultimo disco di inediti “Anime Parallele”. Dopo la ballad “Durare”, la cantante punta su un brano esplosivo e travolgente che invita a mettersi in gioco senza più paure.

Laura Pausini, Zero è l’ultima canzone dal disco Anime Parallele

Dopo il successo di Durare, il singolo che ha anticipato l’uscita mondiale di Anime Parallele / Almas Paralelas, pubblicato da Warner Music lo scorso 27 ottobre, Laura Pausini sorprende i fan con l’uscita di un nuovo brano. Si tratta di ZERO, il brano che apre il nuovo progetto discografico uscito lo scorso 27 ottobre ed entrato al secondo posto tra i più venduti della classifica FIMI/GFK.

Zero si presenta come il canto liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze. Una donna che sceglie di volersi bene e non accontentarsi più, sfidando la paura di affrontare l’ignoto a colpi di nuove emozioni ed esperienze segnanti. Un messaggio forte ed esplosivo quello lanciato dalla cantante perchè nelle emozioni non ci sono mezze misure e “un secondo sprecato è un secondo perso”. Proprio la Pausini ha raccontato così il brano:

Zero è un brano che mi ha dato una carica che non sentivo da tempo. Penso che la paura non debba fermare la voglia di provare “emozioni diverse da zero” e dopo trent’anni ho ancora bisogno di sentire il brivido. “L’infinito non mi basta”, canto in questa canzone, perché è così. Non fa per me pensare di accontentarmi, non ha mai fatto parte di me, della mia vita, della mia musica.

Laura Pausini concerto: a dicembre parte il World Tour 2023/2024

Durante la conferenza stampa di presentazione a Milano, Laura Pausini si è soffermata molto sull’importanza di Zero e sulla scelta di aprire proprio con questa canzone il suo ultimo progetto discografico. “E’ la prefazione dell’idea che vorrei lasciare con questo nuovo album. Racconta di chi si è chiuso e nascondeva i suoi sentimenti, ma sognava di spiccare il volo. Non c’è più tempo da perdere, si decide di buttarsi in un salto senza fine a vivere tutte le emozioni possibili tranne zero” – ha detto la Pausini che il 16 novembre sarà a Siviglia per ricevere il LATIN RECORDING ACADEMY PERSON OF THE YEAR per l’anno 2023.

Un riconoscimento importantissimo consegnato per la prima volta ad una artista italiana. Intanto da dicembre al via il “Laura Pausini World Tour 2023/2024“, organizzato e prodotto da Friends&Partners, che partirà da Rimini per poi toccare l’Europa, l’America Latina e gli Stati Uniti d’America.

Ecco il video del nuovo singolo di Laura Pausini: