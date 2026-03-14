Inarrestabile Laura Pausini! Dopo l’uscita di “Io Canto 2” e il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, la cantante pubblica il nuovo album di cover “YO CANTO 2” per il mercato spagnolo e sud americano.

Laura Pausini: dopo “Io Canto 2” pubblica “YO CANTO 2”

E’ uscito oggi – venerdì 13 marzo 2026, YO CANTO 2, il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini pubblicato per Warner Music. Un disco curato nei minimi dettagli composto da 18 cover nella versione standard e 21 nella versione deluxe. Un “regalo” che la cantante ha voluto fare al mercato internazionale, dalla Spagna all’Argentina, dal Messico al Cile, dalla Colombia al Perù, re-interpretando brani di successo del passato e del presente. Il disco, anticipato dal singolo “¿Por Qué Te Vas?” è un classico della musica pop spagnola portato al successo da Jeanette nel 1974. Una canzone iconica che la nostra Laura ha deciso di interpretare con la sua voce mantenendo però intatta la malinconia e la delicatezza che hanno reso il brano un inno generazionale.

All’interno di YO CANTO 2, Laura Pausini ha deciso di cantare alcuni dei compositori più influenti della musica latina. Da José María Cano (“Hijo de la Luna”) a José Luis Perales (“¿Por Qué Te Vas?”), da Alejandro Sanz (“Cuando Nadie Me Ve”) a Rosana (“El Talismán”). E ancora: Pablo López (“El Patio”), Antonio Orozco (“Entre Sobras y sobras me faltas”) o Mikel Izal (“Pausa”), senza dimenticare Juan Luis Guerra, Shakira, Natalia Lafourcade, Fito Páez, Ricky Martin o Gloria Estefan.

Le parole di Laura Pausini su YO CANTO 2

«YO CANTO 2 parte dallo stesso concept di IO CANTO 2, uscito a febbraio e dedicato a cantautori italiani o legati all’Italia – ha raccontato Laura Pausini precisando – e contiene brani differenti, parte del cantautorato latino. Così come per il disco italiano la selezione è stata molto lunga e difficile, perché gli autori latini che amo sono tantissimi. Ho ascoltato la mia voce su svariati provini e ho scelto i brani sui quali mi sentivo più a mio agio vocalmente.

Sono felice e soddisfatta del risultato, è la prima volta che escono quasi contemporaneamente due album completamente differenti. Spero che anche grazie alla facilità di ricerca della musica su digitale chi mi ha sempre ascoltata in italiano possa scoprire brani latini e viceversa il mio pubblico latino possa appassionarsi al cantautorato italiano. Non avevo mai lavorato a due dischi contemporaneamente, è stato un esperimento, di tanta caparbietà e un po’ di pazzia, quella che cerco di mettere sempre nei progetti in cui credo».

Yo Canto 2, la tracklist delle canzoni cover di Laura Pausini

OYE MI CANTO con Richaelio

Gloria Estefan (Gloria M. Estefan, Jorge Alberto Casas, Clay Ostwald, Richard Duarte Roque) – Cuba/USA – 1989

HIJO DE LA LUNA

Mecano (José María Cano) – España – 1986

MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS

Gianluca Grignani (Gianluca Grignani, Massimo Luca, Ignacio Díaz Ballesteros) – Italia – 1995

HASTA LA RAÍZ

Natalia Lafourcade (Leonel García Núñez de Cáceres, María Natalia Lafourcade Silva) – México – 2015

BACHATA ROSA

Juan Luis Guerra (Juan Luis Guerra) – Santo Domingo – 1990

GRACIAS A LA VIDA con…

Violeta Parra (Violeta Parra Sandoval) – Chile – 1966

MARIPOSA TECKNICOLOR

Fito Páez (Rodolfo Páez) – Argentina – 1994

PAUSA con…

Izal (Mikel Izal Luzuriaga) – España – 2018

ANTOLOGÍA

Shakira (Luis Fernando Ochoa, Shakira Mebarak) – Colombia – 1995

¿POR QUÉ TE VAS?

Jeanette (José Luis Perales Morillas) – España – 1974

CUANDO NADIE ME VE

Alejandro Sanz (Alejandro Sánchez Pizarro) – España – 2000

ESO Y MÁS con Yami Safdie

Joan Sebastian (Joan Sebastian) – México – 2006

HOY

Gian Marco (Gian Marco Zignago Alcover) – Perú – 2003

EL TALISMÁN

Rosana (Rosana Arbelo Gopar) – España – 1996

TURISTA

Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio, Roberto José Jr. Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Scott H. Dittrich, Jonathan Asperil) – Puerto Rico – 2025

LIVIN’ LA VIDA LOCA (SPANGLISH VERSION)

Ricky Martin (Desmond Child, Robi Rosa, Luis Gómez Escolar Roldán) – Puerto Rico – 1999

CUANDO NACEN AMORES con…

Ricardo Montaner (Franco Ciani, Adelio Cogliati, Piero Cassano, Ricardo Montaner) – Venezuela – 1992

EL PATIO

Pablo López (Pablo José López Jiménez) – España – 2017

+ (SOLO NELLA VERSIONE DELUXE)

NO SOY UNA SEÑORA

Maria José (Ivano Fossati, Jaime Compaire) – México – 2009

ENTRE SOBRAS Y SOBRAS ME FALTAS

Antonio Orozco (Antonio Jose Orozco Ferron) – España – 2020

CUANDO NACEN AMORES solo version

Ricardo Montaner (Franco Ciani, Adelio Cogliati, Piero Cassano, Ricardo Montaner) –

Venezuela – 1992

IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027: 11esima tourneè mondiale

Intanto per Laura Pausini, reduce dalla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a San Siro e del ruolo di co-conduttrice della 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026, è arrivato il momento di dare il via al IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027.

Si tratta della undicesima tournée mondiale in partenza proprio dalla Spagna il prossimo 27 marzo 2026 con un concerto a Pamplona. Tra le date dei concerti: Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid. Poi il tour proseguirà in America Latina con date Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.

Dal prossimo autunno 2026, invece, la cantante italiana arriverà dapprima in Italia e poi in Europa per una serie di concerti nei più importanti palazzetti. Il gran finale del tour è previsto con un concerto – evento a San Paolo in Brasile a febbraio 2027 e alla Royal Albert Hall di Londra.