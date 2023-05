Laura Pausini è la prima artista ad aderire al concerto di beneficenza annunciato per l’Emilia Romagna dopo la terribile alluvione. Si chiamerà “Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert”, il charity concert organizzato dai sindaci delle città romagnole piegate dall’alluvione.

Laura Pausini “la mia Romagna chiama e io ci sono”, il concerto benefico per l’Emilia: ecco quando

“La Mia Romagna Chiama. Io Ci Sono. Vi Aspetto“. Con queste semplici parole Laura Pausini annuncia la sua presenza al mega concerto benefico in Emilia Romagna. Un’occasione per raccogliere fondi a sostegno dei 36mila sfollati dopo la tragica alluvione. Si chiamerà “Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert“, il charity concert in programma il 5 agosto all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Un concerto-evento a cui la Pausini, romagnola doc, ha aderito immediatamente condividendo sui social tutta la sua gioia. Adesso gli organizzatori e promotori aspettano la partecipazione di tanti altri artisti e personaggi del mondo della musica per quello che si preannuncia un charity concert a sostegno degli alluvionati.

“L’auspicio è che i grandi artisti, gli organizzatori di eventi e i campioni del Motorsport della nostra regione e non solo e tutti coloro che amano la Romagna nel mondo, accolgano il nostro appello alla solidarietà e si uniscano a noi per dare vita a questo grande evento” hanno precisato Matteo Lepore, sindaco Città metropolitana di Bologna, Marco Panieri presidente Nuovo Circondario imolese, Michele De Pascale, presidente Provincia di Ravenna, Enzo Lattuca, presidente Provincia di Forì-Cesena e Jamil Sadegholvaad, presidente Provincia di Rimini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Infine hanno aggiunto: “lanciamo oggi il nostro appello, nel rispetto di chi ancora sta lottando per liberare le proprie case e aziende dal fango, e mettere in sicurezza le tante aree franate, per gettare fin da ora un ponte di solidarietà concreta e di speranza verso il futuro ritorno alla normalità”, sottolineano i quattro amministratori, “colpiti al cuore” dall’alluvione dei giorni scorsi, ma non per questo “arresi”.

Laura Pausini devolve il cachet del suoi concerti di Venezia alla sua Emilia Romagna

Intanto Laura Pausini, nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, comune emiliano colpito al cuore dall’alluvione, ha comunicato che devolverà l’intero cachet dei tre concerti previsti il 30 giugno, 1 e 2 luglio in Piazza San Marco a Venezia, a sostegno della sua gente.

“Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie” – ha scritto la cantautrice de La Solitudine. Poi l’annuncio:

Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente.

Infine il suo pensiero è per la sua Romagna, regione a cui la Pausini è legatissima:

La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna.