Svelato il titolo del nuovo album di inediti di Laura Pausini. Si chiama “Anime parallele“, il disco che segna il ritorno della voce italiana più amata e conosciuta al mondo. Ad anticipare il disco il nuovo singolo “Durare“.

E’ ufficialmente partito il countdown per il nuovo disco di Laura Pausini. La cantautrice di Solarolo sui social ha svelato il titolo del nuovo album in uscita il prossimo 27 ottobre 2023 in tutto il mondo. Si chiama “Anime Parallele“, Almas Paralelas nella versione spagnola, il disco chiamato a raccontare in musica e parole gli ultimi cinque anni di vita personale ed artistica della voce de “La solitudine”. L’album sarà anticipato dal nuovo singolo “Durare” in uscita venerdì 15 settembre 2023 in tutte le radio e piattaforme digitali e streaming. Proprio la Pausini, per la gioia dei suoi fan, ha spoilerato una parte del nuovo singolo in un post pubblicato sui social.

Ecco il breve clip in cui si sentono alcuni frasi di “Durare” a cappella:

Si preannuncia un ritorno in grande stile per l’artista italiana più premiata al mondo pronta a presentare al pubblico il suo nuovo progetto discografico firmato Atlantic Warner. Il disco sarà disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato CD e vinile, a partire da venerdì 27 ottobre.

A 5 anni di distanza dall’ultimo disco “Fatti sentire”, Laura Pausini dopo aver pubblicato i singoli “Un buon inizio” e “Il primo passo sulla luna” ha finalmente annunciato la data d’uscita del nuovo progetto discografico. “Anime parallele” arriva a pochi mesi dai festeggiamenti per i primi 30 anni di carriera. Un traguardo che l’artista de La solitudine ha festeggiato con una maratona live di 24 ore con tre concerti a New York, Madrid e Milano.

Laura Pausini: “non vedo l’ora di portarvi nel mondo di Anime Parallele”

Proprio Laura Pausini parlando del nuovo album ha rivelato:

Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da Zero a mille in un attimo, soprattutto durante la prima traccia che aprirà questo nuovo cammino. È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo! Aspetto solo voi!

Un titolo che è tutto un programma. Anime Parallele, infatti, celebra l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro. Il disco, infatti, si presenta come un concept album che racchiude storie di diverse persone, compresa la stessa Laura, il cui sogno è quello di vivere in un mondo che condivide i luoghi, ma non per forza le idee, e nel quale vige comunque rispetto e c’è amore.

Anime Parallele / Almas Paralelas sarà disponibile in diverse versioni:

CD STANDARD 16 tracce (versione italiana e spagnola);

CD STANDARD 16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola);

DOPPIO VINILE 16 tracce (versione italiana e spagnola);

DOPPIO VINILE 16 tracce con card autografata (versione italiana);

VERSIONE DELUXE, special box composto da: CD STANDARD italiano e spagnolo e un CD “BONUS” di 6 tracce: con 2 tracce extra e 2 live.

L’album Anime Parallele / Almas Paralelas anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024. Da dicembre 2023 la cantante italiana torna ad esibirsi dapprima in Italia, e poi in Europa, America Latina e Stati Uniti con una serie di concerti già sold out. Il tour è organizzato e prodotto da Friends&Partners. Prima del tour mondiale, la cantante incontrerà i suoi fan iscritti al Fan Club Ufficiale durante l’incontro “LAUNATICI” in programma il 2 dicembre allo Stadium di Rimini.