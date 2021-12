Edoardo Leo torna per la quarta volta dietro la macchina da presa per raccontare la fine di un amore. In “Lasciarsi un giorno a Roma” si affrontano diversi temi riguardanti la fine di una relazione, che sia essa una convivenza o un matrimonio, ma soprattutto la difficoltà nel lasciarsi e di conseguenza nel trovare le parole più adatte, nella speranza di non far soffrire l’altro. Nel cast, accanto ad Edoardo Leo, gli attori Claudia Gerini, Stefano Fresi e Marta Nieto. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva gli attori Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Lasciarsi un giorno a Roma: intervista a Claudia Gerini e Stefano Fresi

Claudia interpreta Elena, sindaca di Roma, sposata con Umberto (Stefano Fresi) che ha dovuto rivedere il suo lavoro di insegnante per seguire a tempo pieno la loro figlia adolescente. Claudia Gerini si è calata talmente bene nel personaggio che le abbiamo chiesto quali sarebbero le sue priorità se fosse davvero sindaca di Roma. Lei ci ha risposto: “Interpretare Elena è stato di grande ispirazione e mi sono sentita dentro il ruolo. Mi sono divertita a fare il sindaco emancipato, una donna che dedicarsi a tempo pieno alla sua città e alla sua famiglia. Stefano Fresi è stato un compagno di lavoro eccezionale, generoso, affettuoso. Roma è una citta complicata. Io probabilmente la dividerei in distretti e mi concentrerei sui trasporti pubblici che rappresentano un punto debole. E poi cercherei di fare investimenti perché Roma è talmente una città unica che meriterebbe un’altra amministrazione ma anche tanto amore”.

Il personaggio interpretato da Stefano Fresi vive il complesso di inferiorità. Si sente annichilito dal successo professionale di Elena che per la carriera ha messo da parte la sua famiglia. Stefano Fresi ha rivelato qualcosa in più sul suo personaggio: “Purtroppo oggi l’uomo è spaventato ancora dall’indipendenza femminile e questo è sintomo di una cultura ancora malsana che sarà difficile estirpare. Interpretare Umberto è stato stimolante ed è il tipo di uomo a cui tutti dovrebbero aspirare”.

Abbiamo poi chiesto a Stefano e a Claudia di tracciare un bilancio delle separazioni nella loro vita. Entrambi hanno ammesso che lasciare è doloroso quanto essere lasciati. Fresi ha confidato: “Si soffre di più ad essere lasciati perché quando una persona persona decide di lasciare lo fa dopo una ponderata riflessione. Essere lasciati può cogliere di più di sorpresa perché magari hai sottovalutato un problema”.

Claudia Gerini a tal proposito ha invece ammesso di aver lasciato più volte: “Si soffre in modo diverso. Nella mia vita sono quella che più ha lasciato. E’ doloroso rendersi conto del fatto che non una persona non c’è più quell’armonia iniziale, quella magia. A volte però succede anche che due persone riescano a portare avanti una relazione per anni, evolvendo e crescendo insieme. E’ qualcosa di raro però”.

“Lasciarsi un giorno a Roma” uscirà il 1 gennaio in prima tv assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now. Un film contemporaneo in cui le donne vengono raccontate anche in quelle fragilità che comporta l’essere forti e ambiziose.

Un progetto semplice ma non banale, che parla di sentimenti e della difficoltà di relazionarsi con il prossimo; ma questo rappresenta solo la punta dell’iceberg di un lavoro che parla soprattutto del ruolo femminile nella società contemporanea e delle difficoltà che ancora oggi le donne devono affrontare per riuscire ad affermarsi.

Roma fa da sfondo al film, una Roma vista quasi con occhio esterno da Edoardo Leo che l’ha riscoperta dopo il lockdown quando era deserta.

Intervista Video a Claudia Gerini e Stefano Fresi