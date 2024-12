L’anno che verrà 2025, l’appuntamento con la grande musica per il concerto di Capodanno torna questa sera in onda in diretta su Rai 1 condotto questa volta da Marco Liorni, volto noto e apprezzato della televisione italiana, che quest’anno raccoglie il testimone da Amadeus. Vediamo insieme quali sono i cantanti e gli ospiti che compongono il cast di questa imperdibile serata all’insegna della musica in attesa del nuovo anno.

L’Anno che Verrà, stasera in diretta su Rai 1: la scaletta con cast cantanti e ospiti

Una scaletta ricca di tanti nomi illustri del panorama musicale italiano è quella che caratterizza la programmazione di Rai Uno, questa sera 31 dicembre 2024, per il consueto appuntamento con L’anno che verrà 2025, il concerto di Capodanno in onda in diretta dalla magica cornice di Reggio Calabria con la conduzione di Marco Liorni. Ad occuparsi della parte comica durante la serata sarà Nino Frassica.

Appuntamento con Marco Liorni e Nino Frassica

Un appuntamento che Rai uno rinnova ogni anno per dare il benvenuto al nuovo anno. Per brindare al 2025 il programma prevede un parterre di ospiti illustri del panorama musicale italiano. L’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Calabria e Rai Com, rappresenta un’occasione speciale per mettere sotto i riflettori la bellezza e il patrimonio culturale della regione.

L’Anno che Verrà, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sarà accessibile anche in streaming su RaiPlay. Inoltre, Rai Radio 1 offrirà una copertura speciale dell’evento, con uno spazio dedicato dietro le quinte, interviste agli artisti e aggiornamenti in tempo reale.

L’Anno che Verrà 2025: scaletta cantanti cast ospiti

La serata vedrà esibirsi sul palco allestito nella magica cornice di Reggio Calabria nomi illustri del panorama musicale italiano. Ecco di seguito il cast: