Non sappiamo ancora come trascorreremo le Feste di Natale e come saluteremo il 2020. Tutto sta nei prossimi Dpcm. Sappiamo però che è stato confermato L’Anno che verrà, in onda su Rai 1 e anche il suo conduttore: Amadeus. Sarà proprio lui a traghettarci nel 2021 e a intrattenere i telespettatori durante la notte di San Silvestro. Tanti gli ospiti al suo fianco per regalare al pubblico televisivo una serata all’insegna del divertimento. Ecco tutte le anticipazioni in merito.

L’Anno che verrà su Rai 1: fra 2020 e 2021 con Amadeus

Rullo di tamburi: L’Anno che verrà sarà regolarmente in onda su Rai 1 nella notte di Capodanno. Saluteremo con Amadeus questo difficilissimo 2020 e daremo il via al 2021 con la speranza di vivere un anno migliore di quello appena trascorso.

Cosa sappiamo dello show che ci terrà compagnia e ci regalerà qualche ora di spensieratezza? Dopo essere stato a Rimini, Courmayeur, Matera e Potenza, ma soprattutto dopo essere rimasto in Basilicata per le ultime 5 edizioni, il programma dell’ammiraglia Rai si sposterà in Umbria. La trasmissione di Amadeus andrà in onda da Terni o meglio dalle acciaierie di Terni.

Chi sarà parte del cast di cantanti che si esibiranno sul palco e nei vari luoghi storici della città? Pare che vi saranno: Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Bugo, Orietta Berti, Red Canzian, Rita Pavone, Nino Frassica, Annalisa, Diodato, Loretta Goggi, Ron ed Elodie.

Come ormai accade da qualche anno, anzi, come ormai da tradizione, show si scontrerà con quello proposto da Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. Ancora una volta, dunque, vi sarà la battaglia Auditel fra il Capodanno Rai e il Capodanno Mediaset.

Dopo Amadeus il 2021 inizierà con Bolle

Il 31 dicembre lo passeremo dunque con Amadeus mentre il 1 gennaio con Roberto Bolle. Ormai anche questa è diventata una bellissima tradizione. La quarta edizione di Danza Con Me, il programma cult – prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl – sta prendendo forma.

Ospiti? Vasco Rossi.

A darne l’annuncio è stato lo stesso rocker di Zocca dicendo su Instagram: “A Capodanno …. Ballo con Bolle! Bolle e il Danza con Me scelto da Vasco per la presentazione della sua nuova canzone, il 1° gennaio 2021 su Rai1 …. Bingo!”

Bolle ha poi risposto: “Sono felicissimo di annunciare che anche quest’anno Danza con Me tornerà il 1° gennaio, in prima serata su Rai1! E come un antico rito propiziatorio uniremo danza e musica, arte e bellezza per la rinascita. Grazie al Sommo @vascorossi per aver accettato di essere con noi“