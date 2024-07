Dopo ben 9 edizioni di grande successo condotte da Amadeus, quest’anno, il tradizionale appuntamento con “L’Anno Che Verrà”, il Capodanno televisivo in onda su Rai 1, sarà condotto dal presentatore tv Marco Liorni. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, ad affiancare il conduttore ci sarà anche una co-conduttrice.

“L’Anno che Verra 2024-2025”, Marco Liorni alla conduzione del Capodanno di Rai 1

Anche per questo Capodanno, si darà il benvenuto al 2025 in diretta con il tradizionale appuntamento con “L’Anno Che Verrà”, che come location ha scelto la regione Calabria. A presentare la serata ci sarà Marco Liorni, volto amatissimo della Rai già conduttore di format tv di successo come: “ItaliaSì!”, “Reazione a catena” e “L’eredità”. Ovviamente durante la serata non mancheranno tanti ospiti e cantanti, come di consueto prevede la già rodata formula del programma tv che ogni anno incolla ai teleschermi milioni di persone in attesa del nuovo anno.

Marco Liorni al posto di Amadeus su Rai1

Il conduttore tv Marco Liorni prenderà quindi il posto che per ben nove edizioni è stato di Amadeus, passato di recente al Gruppo Warner Bros. Discovery, dove tra gli altri è sbarcata recentemente anche Belen Rodriguez.

Escusa l’ipotesi Carlo Conti, già impegnato con il Festival di Sanremo 2025

I vertici Rai per la conduzione del consueto appuntamento de “L’Anno Che Verrà”, avevano a quanto sembra già da tempo escluso l’impegnatissimo Carlo Conti, alle prese con un altro show condotto da Amadeus: il Festival di Sanremo. I dirigenti della tv pubblica hanno quindi deciso di puntare su Marco Liorni, che tornerà dal prossimo novembre alla conduzione de “L’Eredità”, quiz record d’ascolti.

Per la conduzione de “L’Anno Che Verrà” al fianco di Marco Liorni sarebbe prevista la presenza di una co-conduttrice, ma stando alle ultime news pare che non sia stata ancora individuata dai vertici della tv pubblica.