Rai1 è pronta a celebrare il Capodanno con il consueto appuntamento de “L’Anno che verrà 2025“, il programma – evento condotto da Marco Liorni. Quest’anno cambio di location e un cast di cantanti ed ospiti variegato.

L’Anno che verrà 2025, dove sarà e seguire la diretta

Stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, giorno di San Silvestro appuntamento con “L’anno che verrà 2025“, lo spettacolo di Capodanno condotto da Marco Liorni su Rai1. Il conduttore, alla sua seconda conduzione, è pronto ad accompagnare milioni di telespettatori nel passaggio dal 2025 al nuovo anno: il 2026. A fare da cornice al Capodanno di Rai1 la splendida Calabria con tutte le bellezze naturalistiche. La Regione bagnata da due mari, infatti, è stata scelta anche quest’anno come location del concerto di fine anno. Cambia la location, visto che dopo Reggio Calabria il concerto de L’anno che verrà arriva a Catanzaro sullo splendido lungomare.

L’appuntamento con L’anno che verrà è in prima serata su Rai1 dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Più di 4 ore di musica dal vivo, ma anche momenti di comicità e divertimento con tantissimi ospiti e protagonisti del mondo dello spettacolo. L’evento, realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, grazie alla convenzione siglata con Rai Com, sarà trasmesso in diretta su Rai1 e su Rai Radio1, ma anche in streaming su RaiPlay. Ospite speciale e volto della regione Calabria quest’anno sarà Nina Zilli, che si è lasciata coinvolgere dalle bellezze della Calabria e che sarà presente anche sul palco per eseguire alcuni dei suoi brani di successo.

L’Anno che verrà 2025, ospiti e cantanti

Ma passiamo alla lista di ospiti e cantanti de L’Anno che verrà 2025. Un cast di primissimo livello con grandi nomi della musica italiana pronti a far compagnia a milioni di telespettatori nel passaggio dal 2025 al nuovo anno 2026. In ordine casuale ecco tutti gli ospiti e cantanti che si alterneranno sul palcoscenico allestito sul lungomare del capoluogo di Catanzaro:

Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, Nina Zilli, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello, Antonino e altri ancora.

Non solo, da segnalare anche la presenza della big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera.