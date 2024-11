La serie TV L’amica geniale 4: Storia della bambina perduta, ultima stagione dell’acclamata saga ispirata ai romanzi di Elena Ferrante e ambientata a Napoli, andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da stasera, lunedì 11 novembre 2024. La stagione finale conta un totale di 10 episodi, ognuno di circa 45 minuti. Ogni lunedì in prima serata verranno trasmessi due episodi. Il gran finale di stagione è previsto per lunedì 9 dicembre.

Addio a Lila e Lenù: stasera su Rai 1 inizia l’ultima stagione di “L’amica geniale”

Nel cast della nuova stagione, Alba Rohrwacher interpreta Lenù adulta, dopo essere stata la voce narrante nelle precedenti stagioni, prendendo il posto di Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco. Irene Maiorino assume il ruolo di Lila, sostituendo Ludovica Nasti e Gaia Girace.

Fabrizio Gifuni interpreta Nino Sarratore, ruolo precedentemente ricoperto da Francesco Serpico. Stefano Dionisi è Franco Mari, mentre Pier Giorgio Bellocchio veste i panni di Pietro Airota. Completano il cast Sonia Bergamasco nel ruolo di Maria Rosa Airota, Anna Rita Vitolo come Immacolata Greco, madre di Lenù, e Daria Deflorian nel ruolo di Adele Airota.

Di seguito le anticipazioni (senza spoiler) dei primi due episodi dell’attesissima serie Tv di Rai 1.

Trame episodi “La separazione” e “La dispersione” della serie TV “L’amica Geniale 4”

I primi due episodi, in prima visione su Rai 1 oggi 11 novembre, sono intitolati La separazione e La dispersione. Lenù (Alba Rohrwacher) prolunga la sua permanenza in Francia con Nino (Fabrizio Gifuni), consapevole di dover recuperare il tempo perso con le figlie.

La sua vita è stata segnata dalla dolorosa separazione da Pietro (Pier Giorgio Bellocchio), dal successo del suo romanzo e dalle continue fughe d’amore con Nino. Le figlie, intanto, seguono solo i nonni Airota. Quando anche Pietro si rifà una vita, Elena decide di trasferirsi con le figlie a Napoli per vivere con Nino.

Al suo ritorno, Lenù incontra Lila (Irene Maiorino), che le rivela che Nino è ancora legato alla moglie. «Allora, ti sei decisa? Torni a vivere a Napoli?», le chiede l’amica. Nino, nel frattempo, prende in affitto un appartamento in via Tasso. Elena, stanca delle sue continue giustificazioni, decide di lasciarlo.

Incoraggiata da Adele (Daria Deflorian), riprende le figlie e si trasferisce da Mariarosa (Sonia Bergamasco) e Franco (Stefano Dionisi). La convivenza si rivela complicata, mentre le suppliche di perdono di Nino non si fermano. La situazione cambia drammaticamente quando Franco si toglie la vita, portando Elena a decidere di trasferirsi con le figlie da Nino, nella nuova casa.

Dove è stata girata L’Amica Geniale 4: le location della serie ispirata ai libri di Elena Ferrante

La quarta stagione de L’Amica Geniale ci porta in alcuni dei luoghi più iconici di Napoli, con riprese effettuate in via Petrarca e sul suggestivo lungomare Caracciolo. Tuttavia, la produzione non si è limitata al capoluogo campano, ma ha esteso le riprese ad altre regioni d’Italia, arricchendo la serie con ambientazioni affascinanti e variegate.

Nella nuova stagione de L’Amica Geniale, una delle location più significative è di nuovo Piazza del Plebiscito, già vista nella prima stagione con un ruolo simbolico e suggestivo. Questa piazza, cuore storico di Napoli, aveva già ospitato scene chiave ambientate negli anni Cinquanta, come la scena notturna in cui le giovani Lila e Lenù, accompagnate da Rino e Pasquale, scoprono per la prima volta il centro elegante della città. Provenienti dal rione Luzzatti di Poggioreale, una zona popolare e distante dal lusso, le ragazze affrontano con stupore e ammirazione il “salotto buono” di Napoli, osservando un ambiente chic e raffinato.

Nella quarta stagione, Lenù, divenuta una scrittrice affermata, si trasferisce con Nino Sarratore in un appartamento elegante situato, nella finzione scenica, in via Petrarca a Posillipo. Nei romanzi, tuttavia, la casa è collocata in via Tasso, una splendida strada panoramica che collega il Vomero al Corso Vittorio Emanuele e rappresenta uno dei quartieri più distinti della città.

La scelta di spostare le riprese in via Petrarca è stata dettata da esigenze pratiche e scenografiche: la stretta e trafficata via Tasso avrebbe reso difficoltoso il lavoro della troupe. Via Petrarca, con i suoi spazi ampi e la vista spettacolare sul Golfo di Napoli, ha fornito una cornice perfetta, esaltando l’atmosfera della nuova vita di Lenù. Per garantire un’ottima illuminazione delle scene, è stata montata una gru esterna all’edificio, permettendo un controllo preciso delle luci e conferendo alle riprese una luminosità raffinata che sottolinea l’evoluzione del personaggio.