Oggi Lamberto Sposini compie 69 anni. Il giornalista e conduttore più amato degli ultimi tempi sono in programma festeggiamenti a casa sua a Milano, sempre nel pieno rispetto delle restrizioni a causa del Covid-19. Sposini sarà circondato dagli affetti familiari e quindi dell’amore e dall’affetto delle figlie: Francesca e Matilde. Dai social, invece, continueranno ad arrivargli numerosi messaggi di affetto. Il pubblico non lo ha dimenticato anche se a causa di quanto accaduto prima de La Vita in diretta, manca dalla tv da diversi anni.

Lamberto Sposini compleanno: 69 candeline sulla torta

Lamberto Sposini è nato a Foligno il 18 febbraio del 1952. Oggi, 18 febbraio 2021, il giornalista e conduttore compie dunque 69 anni. Nonostante la sua assenza dalla televisione da qualche anno, il suo pubblico lo ricorda con immenso affetto. Sui social sono giunti numerosi messaggi di auguri da parte della gente comune, ma anche di alcuni personaggi famosi.

La prima a farglieli? Carolyn Smith. La giudice di Ballando con le Stelle ha condiviso con sposini i primi anni in giuria all’interno del programma di Milly Carlucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Sposini però non ha fatto solo il giudice all’interno del popolare talent. Dopo un esordio come giornalista per la carta stampata, ha debuttato in televisione in Rai nell’ormai lontano 1979.

Successivamente il suo volto è stato quello del TG5, telegiornale del quale è stato per lungo tempo vicedirettore. Nel 2008 Sposini è tornato in Rai per condurre La vita in diretta. Stava lavorando con Mara Venier quando nel 2011 si sentì male proprio nelle studio del famoso ed amato programma pomeridiano di Rai 1.

Lamberto Sposini condizioni di salute: come sta oggi?

Proprio nel giorno del Royal Wedding, quello fra William e Kate, ovvero il 29 aprile del 2011, Sposini, poco prima della messa in onda de La Vita in diretta, ebbe un malore in studio. A causa di un’emorragia cerebrale ci fu molta preoccupazione per la vita del giornalista. A Roma fu sottoposto ad un delicato intervento al cervello. Sposini rimase in ospedale fino a luglio e poi proseguì la riabilitazione privatamente.

A causa di un grumo di sangue che ha premuto sull’area de linguaggio, oggigiorno il giornalista e conduttore, pur essendo lucido, non riesce a parlare. A parlare della sua “afasia” è stata Sabina Donadio, la sua ex compagna. La donna ha poi aggiunto come Sposini riesca con “gli occhi a esprimere tutto“.