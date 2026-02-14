Un graditissimo ritorno su Rai Yoyo e RaiPlay: torna “L’Albero Azzurro 2026”, il programma cult per bambini più longevo della televisione italiana. Scopriamo insieme la data di inizio della nuova edizione e i protagonisti – conduttori.

L’Albero Azzurro 2026 torna con Dodò su Rai Yoyo e RaiPlay: la data di inizio

Tutto pronto per il ritorno de “L’Albero Azzurro 2026“, il programma per bambini che ha fatto il suo debutto nel lontano 1990. In occasione del 36esimo compleanno, il programma torna con una nuova edizione in partenza dal 16 febbraio 2026, dal lunedì al venerdì, alle 17.30 su Rai Yoyo e sarà disponibile anche su RaiPlay.

Per l’edizione 2026 set rinnovati, tante avventure e un nuovo personaggio che arricchisce l’universo già amato da generazioni di bambini. Naturalmente non mancheranno alcune presenze storiche del programma: Laura Carusino, Andrea Beltramo, il leoncino Ruggero, la pungente Zarina e l’immancabile Dodò, l’uccellino a pois che con la sua curiosità e il desiderio di imparare rappresenta una figura di riferimento per i più piccoli.

L’Albero Azzurro 2026, novità ed anticipazioni

Per il 36esimo anniversario de L’Albero Azzurro 2026 ci sarà una importante novità: Capitan Giraventola, interpretato da Oreste Castagna. Si tratta di un esploratore naturalista, un pò sognatore e un pò sbadato, nato dalla fantasia di Dodò ed è solo lui a incontrarlo nel corso delle sue avventure.

La storia de L’Albero Azzurro. Per chi non lo conoscesse il programma cult per bambini è nato da un’idea di Franco Iseppi il 21 maggio 1990. Si tratta del primo esperimento italiano di televisione per un pubblico prescolare. In 35 anni di programmazione, ha saputo rinnovarsi nei linguaggi e connettersi con la contemporaneità senza mai perdere la sua visione educativa.

Il programma è prodotto da Rai Kids e realizzato negli studi del Centro di Produzione Rai Piero Angela di Torino.

L’appuntamento con L’Albero Azzurro 2026 è dal 16 febbraio su Rai YoYo e RaiPlay.