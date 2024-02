Milly Carlucci, dopo il successo della scorsa edizione di Ballando Con Le Stelle, è pronta a tornare in onda in tv su Rai 1 con un nuovo format dal titolo “L’acchiappa talenti”. Il nuovo varietà, che sarà realizzato con la collaborazione della società di produzione Fremantle, è previsto nel palinsesto televisivo del venerdì sera, in diretta, con debutto previsto nel mese di maggio 2024. Ma di cosa si tratta?

“L’acchiappa talenti”, nuovo talent show di Milly Carlucci su Rai1: quando in tv

“L’acchiappa talenti”, il nuovo varietà diretto e condotto da Milly Carlucci, è uno spettacolo di varietà, con protagonisti alcuni talent scout che metteranno in campo dei talenti da loro selezionati e sponsorizzati. Personaggi sconosciuti al grande pubblico televisivo, che si presenteranno davanti al giudizio di una giuria.

Di cosa si tratta

Cinque volti noti presenteranno artisti in erba provenienti da vari campi del mondo dello spettacolo e che si esibiranno rigorosamente in diretta e verranno giudicati da una giuria presente in studio, oltre che dal pubblico da casa, che potrà votare attraverso i social ed il televoto. Come anticipato da TvBlog si tratterebbe di quattro/cinque puntate in tutto.

Il cast di “L’acchiappa talenti”

Al momento non è ancora stato annunciato il cast del nuovo talent show dal titolo “L’acchiappa talenti”, che vede la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci su Rai1 a maggio 2024. Non si sanno ancora quindi, i nomi dei componenti della giuria e nemmeno i nomi dei cinque volti noti del piccolo schermo che avranno il compito di presentare al grande pubblico di Rai 1 i loro talenti selezionati in giro per l’Italia.

Una nuova sfida attende quindi l’amarissima conduttrice Milly Carlucci che questa volta dovrà vedersela con la messa in onda del venerdì sera. Come andrà il programma di Milly Carlucci? Molto dipende anche dalla contro programmazione che Mediaset e le altri reti televisive avranno in programma per il mese di maggio 2024.