Il calcio internazionale arriva nella tv italiana. Dal prossimo 14 agosto la Roshn Saudi League, il campionato di calcio dell’Arabia Saudita, approda sui canali La7, La7d e in simulcast su La7.it grazie all’accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.

La7 trasmetterà in chiaro il campionato di calcio dell’Arabia Saudita: quando vederlo in tv

Al centro del Roshn Saudi League, torneo di calcio dell’Arabia Saudita, che dal prossimo 14 agosto approda sui canali La7 e La7d, e che sta ridefinendo gli equilibri del calcio mondiale, ci sono tante stelle internazionali, a partire da Cristiano Ronaldo, in forza all’Al-Nassr assieme a Sadio Mane, Marcelo Brozovic (ex Inter) e Seko Fofana.

Gli altri calciatori che vedremo su La7 oltre a Cristiano Ronaldo

Il pubblico di La7 ritroverà inoltre due top-player con lunghi trascorsi in Serie A, Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly, ex rispettivamente di Lazio e Napoli, acquistati dall’Al-Hilal, dove sono arrivati pure Rúben Neves e Malcom.

L’Al-Ittihad può invece vantare l’ultimo Pallone d’oro Karim Benzema, oltre a Fabinho, Jota e N’Golo Kanté. Non da meno l’Al-Ahli, che ha ingaggiato Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy e Allan Saint-Maximin.

Come riportato nel comunicato che annuncia l’accordo siglato dalla tv della Cairo Communication, e come prospettano anche le ultime mosse di calciomercato, altri campioni del calcio internazionale sono destinati a sbarcare a breve in Arabia Saudita, per rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo della Roshn Saudi League.

Dove vedere il torneo Roshn Saudi League in simulcast?

L’appuntamento quindi con il torneo Roshn Saudi League, campionato di calcio dell’Arabia Saudita, è per il prossimo 14 agosto su La7 e La7d e in simulcast per chi lo vorrà sul portale della tv del presidente Urbano Cairo La7.it.