Vista la situazione Coronavirus, ancora oggi non semplice, quest’anno anche La7 non ha organizzato la consueta presentazione dei palinsesti tv. Ciò non vuol dire, però, che l’emittente di Urbano Cairo non stia lavorando alla programmazione per il 2020 – 2021 e anche ad alcuni nuovi programmi.

La7 trasmetterà in diretta la sfilata di Giorgio Armani: il 26 settembre 2020 la speciale serata con Lilli Gruber

La prima news, probabilmente la più importante, riguarda Giorgio Armani, sabato 26 settembre 2020 protagonista in tv con la sfilata che La7 trasmetterà in diretta e in prima serata, portando le telecamere in via Bergognone a Milano.

Il famoso stilista piacentino, che l’11 luglio scorso ha festeggiato 86 anni d’età, sarà infatti al centro di uno show di 40 minuti che si terrà a porte chiuse nel rispetto delle norme anti-Covid.

La notizia è stata confermata anche dal direttore di La7, Andrea Salerno, che su Twitter ha commentato così, con le parole “Felici di poterlo fare assieme“, l’arrivo della speciale serata affidata a Lilli Gruber.

Del resto, per l’evento siamo forse di fronte ad “una prima volta”, visto che mai prima d’ora una collezione così nota sarebbe stata mostrata dapprima in televisione, per giunta live, e soltanto in un secondo momento alla stampa e agli acquirenti.

La7, i programmi tv per il 2020 – 2021: da Senti chi mangia con Benedetta Parodi al bis di Myrta Merlino

Oltre alla sfilata tv di Giorgio Armani, da settembre 2020 in poi La7 manderà in onda anche due nuovi programmi: Senti chi mangia con Benedetta Parodi e la nuova trasmissione, ancora senza titolo, con cui Myrta Merlino fa sostanzialmente il bis (se non tris).

Pur senza dire addio a Discovery e Real Time, la Parodi guida l’innovativo cooking show dalle ore 17.00 di lunedì 14 settembre. Myrta Merlino, invece, presenterà il nuovo contenitore di taglio giornalistico, con Gerardo Greco al suo fianco, dalla data (ufficiale) del 4 ottobre.

Alcune novità, dunque, tra tante conferme nel nuovo palinsesto di La7, valido fino a giugno 2021. Dal 7 settembre, ripartono infatti tutti i programmi del canale: dalle trasmissioni daytime, come Coffee Break e Tagadà; all’access – prime time, con Otto e mezzo e Lilli Gruber, al timone della 20esima edizione; alle prime serate in diretta (e non):