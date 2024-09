Al via la nuova edizione de “La vita in diretta“, la storica trasmissione pomeridiana di Rai1 condotta anche quest’anno da Alberto Matano. Ecco quando inizia, le anticipazioni e le novità di un programma che si conferma uno dei più seguiti ed amati dal pubblico.

La vita in diretta 2024: quando inizia su Rai1

Tutto pronto per la nuova stagione de “La vita in Diretta” che torna nel pomeriggio di Rai1 dopo la versione estiva. Quando inizia? Da lunedì 9 settembre 2024 dalle ore 17.05 appuntamento “La vita in Diretta 2024-2025”, il rotocalco televisivo trasmesso tutti i giorni live su Rai1. Al centro del programma: l’attualità, la cronaca, le storie di vita, i grandi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e i protagonisti della televisione. Una finestra attenta e dinamica sulla vita degli italiani con lo sguardo attento e partecipe di Alberto Matano confermato per il sesto anno consecutivo.

Stando alle prime anticipazioni tra le novità un nuovo studio come ha annunciato il conduttore su Instagram. Non cambia il format: il programma tornerà a raccontare in diretta la cronaca nera, ma anche storie di vita di persone comuni e non solo. Non mancheranno, infatti, interviste a personaggi del mondo della tv e dello spettacolo, la presenza di grandi ospiti che si alterneranno intorno al tavolo finale.

La vita in diretta torna su Rai1 con Alberto Matano

La formula vincente del programma non cambia, visto che il cuore pulsante resta la narrazione corale insieme agli inviati, “la voce e gli occhi dove tutto accade in tempo reale”. Sul campo una squadra di inviati e giornalisti, testimoni sul campo dei fatti di cronaca, delle storie di attualità e di pagine di servizio. Come sempre immancabile il momento finale con il tavolo del pop, tra i più seguiti del programma. Il successo de La vita in Diretta si conferma di anno in anno. Un appuntamento consolidato e atteso dal pubblico che ne ha fatto la trasmissione leader del pomeriggio televisivo.

L’appuntamento con La Vita in Diretta 2024-2024 è dal lunedì al venerdì dalle ore 17.05 su Rai1 con Alberto Matano.