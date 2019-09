La Vita in diretta non va in onda oggi, venerdì 27 settembre 2019. Cosa è successo? Come mail il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini non sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 1? La mancata messa in onda non era annunciata. Nel palinsesto odierno la trasmissione era prevista così come accade ogni giorni dal lunedì al venerdì.

Perché la vita in diretta oggi non va in onda?

La domanda che i telespettatori dell’ammiraglia Rai si stanno facendo in queste ore è una sola. Come mai La Vita in diretta non va in onda? Cosa è accaduto? Eppure ieri i conduttori avevano dato appuntamento ad oggi per concludere insieme la settimana.

Insomma la mancata messa in onda della trasmissione pomeridiana di Rai 1 che duella, ogni pomeriggio, con Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, non era stata programmata. Al suo posto, infatti, non vi sono importanti match sportivi, non vi sono dirette dal Parlamento. Non vi è neppure una reale emergenza che implichi la sostituzione con una edizione straordinaria del telegiornale.

Nell’ordine, quest’oggi, venerdì 27 settembre 2019, sono andati in onda in primis Techetechetè e poi la replica della prima puntata della fiction Imma Tataranni.

Cosa è successo dunque? Ebbene guardando su Instagram, fra le Stories di Alberto Matano, giornalista di Rai 1, si capisce subito che in studio vi siano stati gravi problemi tecnici che hanno impedito la messa in onda. Era tutto pronto, ma Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono ritrovati completamente al buio. Blackout generale nello studio. La luce è poi tornata, seppur per poco, ma nonostante ciò non funzionava nulla.