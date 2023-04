Inqualificabile quanto accaduto oggi pomeriggio a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno: la giornalista Rai Barbara Di Palma e la sua troupe sono stati aggrediti mentre realizzavano un servizio giornalistico sulla morte di Marzia Capezzuti, la 29enne scomparsa oltre un anno fa, per il cui omicidio sono in carcere Barbara Vacchiano, il marito e il loro figlio 15enne.

“La Vita in diretta” e “Ore 14”, aggredite giornaliste a Pontecagnano

La giornalista Barbara Di Palma, inviata del programma di Rai Uno “La vita in Diretta”, si trovava con la sua troupe di lavoro all’esterno dell’abitazione dei tre indagati: dopo aver parlato con alcuni vicini di casa, era riuscita a raggiungere l’altra figlia di Barbara Vacchiano, che però ha cominciato ad inveire contro i giornalisti, urlandogli di smettere di riprendere e di andare via.

A quel punto è intervenuto il compagno della donna, che ha aggredito verbalmente la troupe di Rai 1: successivamente, l’uomo ha sputato in faccia alla giornalista Barbara Di Palma, aggredendo la troupe e quella del programma di Rai Due “Ore 14”.

Le parole della giornalista Barbara Di Palma

A raccontare quanto accaduto è il conduttore de “La vita in Diretta”, il giornalista Alberto Matano, che si è collegato con la giornalista Barbara Di Palma. La giornalista, visibilmente provata, in lacrime, ha raccontato la sua versione dei fatti: “Una persona che ti sputa in faccia è la cosa peggiore, mi sento sporca, è la cosa più umiliante, oltre a insulti e parolacce, cose irripetibili, offese omofobe e inenarrabili, quello che resta è l’umiliazione. Credimi Alberto, è la cosa più brutta che possa succedere”

Matano ha commentato come “inqualificabile” quanto accaduto, raccontando di aver ricevuto la solidarietà dell’Ordine dei Giornalisti, dell’FNSI, della Commissione di vigilanza Rai e di molti colleghi per quanto capitato all’inviata del programma La vita in diretta.