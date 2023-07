La Vita in Diretta andrà in onda anche di sabato pomeriggio su Rai 1. Il programma condotto dal giornalista Alberto Matano sfiderà quindi Verissimo, in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

La Vita in Diretta in onda anche di sabato contro Verissimo

La trasmissione del pomeriggio di Rai 1 La Vita in Diretta allunga di un giorno la sua messa in onda settimanale, conquistando il sabato pomeriggio della prima rete nazionale. Alberto Matano che dall’11 settembre tornerà alla conduzione della nuova stagione de La Vita in Diretta, dopo qualche giorno testerà anche la diretta del sabato pomeriggio.

Esperimento in attesa di Italia Sì! di Marco Liorni

Una novità resa nota quest’oggi da Rai Pubblicità. La Vita in Diretta andrà avanti di sabato per circa un mese, dal 16 settembre al 7 ottobre, per ben quattro puntate alle ore 17.00, in attesa del ritorno di Marco Liorni con Italia Sì, programma che prederà il via sabato 14 ottobre 2023.

Un “esperimento” non di poco conto quello messo in atto dalla Rai, nel pomeriggio più debole per la rete ammiraglia della tv pubblica, che vedrà il giornalista Alberto Matano chiamato a contrastare la trasmissione che da molti anni è leader del sabato pomeriggio: Verissimo in onda su Canale 5.

Saprà La Vita in Diretta farsi valere anche in un giorno “non solitamente suo”? Albero Matano e La Vita in Diretta, durante la prossima edizione si troveranno vive re due sfide impegnative.

La Vita in Diretta e Alberto Matano sfidano Myrta Merlino e Silvia Toffanin

Oltre alla novità di andare in onda di sabato pomeriggio contro Verissimo condotto da Silvia Toffanin, durante la settimana, dal lunedì al venerdì, Matano si scontrerà angli ascolti tv contro il nuovo pomeriggio di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, subentrata al posto di Barbara D’Urso, con il nuovo Pomeriggio 5. Chi vincerà la sfida Auditel in entrambe le circostanze? Per saperlo dobbiamo aspettare settembre prossimo.