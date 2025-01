La vita è bella torna in tv: quando vedere il film con Roberto Benigni

La Vita è bella è pronta a emozionare tutti. Il film capolavoro, che vede come attore protagonista Roberto Benigni, arriva in prima serata. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e chi fa parte del cast.

La Vita è bella: la trama del film Premio Oscar

“And the winner is… Roberto!“. Era il 1999 quando Sofia Loren annunciò la vittoria dell’Oscar de ‘La Vita è bella’. Il film si aggiudicò infatti tre premi: miglior film straniero, miglior attore protagonista (a Roberto Benigni), e migliore colonna sonora a Nicola Piovani. Ora, a distanza di 26 anni, la pellicola viene riproposta in prima serata su Canale 5 martedì 28 gennaio 2025.

Mediaset infatti ha deciso di programmare speciali e film dedicati alla Giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio. Non poteva mancare quindi nel palinsesto questo capolavoro che ha fatto commuovere milioni di persone. Ma qual è la trama de La Vita è bella? Ambientato negli anni intorno alla Seconda guerra mondiale, il film racconta dal punto di vista di Guido Orefice, un cittadino ebreo italiano, gli orrori della guerra. Ma lo fa con leggerezza e ironia perché l’uomo prova a nascondere al figlio che si trova in un campo di concentramento.

Curiosità e cast

Scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni nel 1997, nel cast ci sono anche Nicoletta Braschi, il bambino era Giorgio Cantarini (attore classe ’92) e Horst Buchholz. La Vita è bella ottenne ben sette candidature al premio Oscar, vincendo tre statuette. Inoltre ha conquistato nove David di Donatello e cinque Nastri d’argento. Vanta molti record: fu il film italiano che ha incassato di più al mondo (circa 230 milioni di dollari) e il più premiato agli Oscar.

Roberto Benigni lo ha girato tra Arezzo, Montevarchi, Castiglion Fiorentino, Cortona, Ronciglione, Roma e Papigno (Terni), il titolo originario di ‘Buongiorno Principessa’ fu poi cambiato ne ‘La vita è bella’. Molte le scene cult come quella in cui soldato tedesco dice: ‘Avete l’onore di lavorare per la nostra grande madrepatria e di partecipare alla costruzione del grande Impero Tedesco’. Frase che viene tradotta dal protagonista in: ‘All’ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto “asino”, qui sulla schiena’.