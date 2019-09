Dopo l’episodio 1 e 2 in onda ieri sera, stasera, in prima serata su Canale 5, Mediaset manda in onda la seconda puntata de La verità sul caso Harry Quebert. Ma qual è la trama del nuovo appuntamento con la serie, in programmazione dalle ore 21.15 circa di questo martedì 3 settembre 2019? Mentre Jenny esorta Marcus a scrivere il libro con la storia di Harry Quebert, Nola viene a conoscenza che lo scrittore è in compagnia di Jenny e tenta il suicidio. Ecco il video Mediaset ufficiale con il promo e le anticipazioni degli episodi 3 e 4, trasmessi in tv questa sera.