Anche l’episodio 4 de La verità sul caso Harry Quebert contribuisce a formare la seconda puntata della serie, così trasmessa ieri sera, martedì 3 settembre 2019, in prima serata su Canale 5. In questo nuovo episodio: Nola scopre Harry in compagnia di Jenny e tenta il suicidio. Harry, però, le resta vicino e dimentica l’invito a pranzo di Tamara. Ecco il video Mediaset completo di tutto l’episodio, da rivedere in streaming on demand. Qui, nei link, ecco anche i precedenti episodi numero 3,2 e 1.