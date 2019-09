Tempo di episodio 4 per La verità sul caso Harry Quebert. Anche ieri, martedì 3 settembre 2019, la serie con Patrick Dempsey è andata in onda in prima serata su Canale 5. La trama del nuovo appuntamento, anche parte della seconda puntata trasmessa ieri in tv, così recita: mentre Jenny sprona Marcus per la scrittura del libro su Quebert, la verità su Nola pian piano sembra venir fuori. Ecco il video Mediaset completo per rivedere, in streaming on demand, l’intero nuovo episodio.