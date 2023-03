Tutto pronto per l’ultimo appuntamento de La tv dei 100 e uno, il programma condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 29 marzo 2023.

La tv dei 100 e uno, ospiti di mercoledì 29 marzo 2023

Mercoledì 29 marzo 2023 torna in prima serata su Canale 5 “La Tv dei 100 e Uno”, il programma ideato e condotto da Piero Chiambretti. Per il gran finale in studio ci sarà Gerry Scotti pronto a rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. Per il terzo ed ultimo appuntamento Piero Chiambretti torna a ricoprire il ruolo di capitano della platea formata da 100 piccoli protagonisti, tutti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi.

Uno scambio tra il mondo degli adulti e quello dei bambini che ha visto, nelle puntate precedenti, raccontarsi personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della televisione. Da Paolo Bonolis a Michelle Hunziker, Ezio Greggio in coppia con l’amico storico Enzo Iacchetti. E ancora: Vittorio Sgarbi, Belen Rodriguez, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta.

La Tv dei 101 di Piero Chiambretti: gli ascolti

Il ritorno in tv di Piero Chiambretti è stato all’insegna della genuinità con un programma incentrato sul mondo dei ragazzini che, con la consueta spontaneità ed ironia irrefrenabile del parterre composto da 100 piccoli protagonisti, ha visto star del piccolo schermo sottoporsi a domande curiose e inedite.

Ma come sono stati gli ascolti del programma? La prima puntata, trasmessa mercoledì 15 marzo 2023, ha incollato alla tv 2.197.000 spettatori con uno share del 16%. Complice la curiosità della prima, il programma ha poi registrato una inversione con un calo nella seconda puntata del 22 marzo: 1.693.000 spettatori pari al 12.6% di share.

Come saranno gli ascolti dell’ultima puntata di mercoledì 29 marzo?