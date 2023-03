Tutto pronto per il debutto de “La Tv dei 100 e Uno“, il nuovo show condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di stasera, mercoledì 15 marzo 2023.

La Tv dei 100 e Uno, gli ospiti della prima puntata di mercoledì 15 marzo 2023

Piero Chiambretti è pronto per la prima puntata de “La Tv dei 100 e Uno“, il nuovo show in partenza da mercoledì 15 marzo 2023 in prime time su Canale 5. Si tratta di uno dei ritorni più attesi della stagione televisiva, visto che il popolare conduttore torna dopo la parentesi non proprio “felice” di Tiki Taka su Italia1. Per il suo comeback ha scelto un programma completamente diverso che ha come obiettivo quello di divertire, emozionare e sorprendere il telespettatore.

Protagonisti dello show, infatti, saranno 100 bambini di età compresa tra i 6 ed 11 anni che si ritroveranno per la prima volta insieme in uno show televisivo. Tre le puntate previste in cui assisteremo ad interviste di personaggi famosi pronti a raccontarsi attraverso le domande dei bambini. Ospiti della prima puntata: Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. Il popolare conduttore di “Avanti un Altro” e la showgirl svizzera, reduce dallo show “Michelle Impossible & Friends”, saranno chiamati a rispondere alle domande e alle curiosità della carica dei 100 e uno bambini. Solo ad uno di loro potranno decidere di non rispondere.

La Tv dei 100 e Uno, il format del nuovo show di Piero Chiambretti su Canale 5

Il format de “La Tv dei 100 e Uno” di Piero Chiambretti ha come obiettivo quello di mettere a confronto il mondo degli adulti con quello dei bambini. Del resto gli adulti sono stati bambini ed è bello scoprire la loro vita e il loro mondo attraverso le domande curiose, libere, dirette e spontanee di chi è bambino oggi. “Tutti, specialmente gli adulti, potranno trovare divertimento, leggerezza e risate, ma anche spunti di riflessione su temi davvero importanti” ha detto il conduttore in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del suo nuovo programma televisivo.

Non solo, Chiambretti non ha fatto mistero che l’idea di uno show di questo tipo gli balenava da anni, da quando è nata la figlia Margherita: “si tratta di una trasmissione popolare, costruita bene, con belle immagini, esibizioni, spettacolo. E ci saranno tanti ospiti, ma in funzione della curiosità delle 100 piccole pesti. Avremo tre ospiti a puntata e saranno scelti tra i personaggi più amati dai bambini“.

L’appuntamento con la prima de “La Tv dei 100 e uno” è per mercoledì 15 marzo 2023 su Canale 5.