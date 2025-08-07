Recentemente si sono concluse le riprese della terza stagione de La Legge di Lidia Poët. Il capitolo conclusivo, composto da sei episodi, arriverà prossimamente su Netflix. Matilda De Angelis torna a vestire i panni della celebre avvocata, prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. Scopriamo ulteriori dettagli sulla nuova stagione.

L’ultima stagione de La Legge di Lidia Poët: il cast

La stagione conclusiva de La Legge di Lidia Poët è pronta a tornare nel 2026. Al timone della regia tornano Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, a cui si aggiunge Jacopo

Bonvicini. La terza stagione è scritta da Guido Iuculano e Davide Orsini e prodotta da Matteo Rovere, produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay.

Nel cast, oltre Matilda De Angelis, ritroviamo anche Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacopo Barberis, Pier Luigi Pasino in quelli di Enrico Poët, fratello di Lidia, Sara Lazzaro e Gianmarco Saurino, che interpreta il procuratore Fourneau.

In questo capitolo finale ci saranno anche alcune sorprese. Si uniscono al cast della serie infatti Liliana Bottone e Ninni Bruschetta, rispettivamente nei ruoli di Grazia Fontana e del Procuratore del Re Cantamessa.

La trama de La Legge di Lidia Poët 3

Siamo nell’aprile del 1887. Enrico è diventato deputato e si divide tra Roma e Torino. Insieme a Teresa è riuscito a portare la legge di Lidia in commissione.

Lidia, intanto, continua a frequentare Fourneau, anche se non desidera legami stabili né rendere pubblica la relazione. Lui ha appena ricevuto una promozione sul lavoro e, per dimostrare il suo valore, deve sostenere l’accusa di omicidio contro una donna accusata di aver assassinato il marito.

L’imputata, però, è Grazia Fontana: la più cara amica di Lidia. Jacopo, di ritorno a Torino con la sua nuova compagna, decide seguire la copertura stampa di quello che sarà il processo più mediatico e controverso dell’epoca. Lidia e Fourneau si troveranno così su due fronti opposti.

Dimostrare che una moglie maltrattata ha ucciso per legittima difesa è un’impresa titanica,

perfetta per Lidia. Riuscirà a convincere una giuria composta da soli uomini ad assolvere Grazia Fontana, perché il vero crimine è la violenza subita?

E continuerà a pensare che Fourneau sia l’uomo giusto per lei, o troverà finalmente il coraggio di vivere il rapporto con Jacopo che si è sempre negata?