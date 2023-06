La teoria del tutto è un film biografico del 2014 firmato da James Marsh sulla vita di Stephen Hawking, l’astrofisico di fama mondiale scomparso nel 2018. Anche se la pellicola è forse un po’ troppo agiografica e a tratti persino banale, ha ottenuto un grande successo e si è aggiudicata un Oscar (su 5 nomination totali) e altri importanti riconoscimenti.

Essa ha inoltre, il merito di far conoscere al grande pubblico una figura di primo piano del mondo scientifico moderno. Dunque visione del film certamente consigliata: l’appuntamento è per le 21.20 di Domenica 18 Giugno su Rete 4. Intanto ecco qualche curiosità interessante sul suo conto.

La teoria del tutto: la trama in breve e il cast

Come anticipato, La teoria del tutto racconta la vita di Stephen Hawking e, soprattutto, il suo bellissimo rapporto con la moglie Jane. Ancora giovanissimo Hawking viene colpito da una grave malattia degenerativa, l’atrofia muscolare progressiva. Ciò tuttavia, non gli impedisce di coltivare le proprie passioni, sia nel privato che nella professione. L’uomo sposa l’amata Jane, che gli dà due figli, e grazie al suo aiuto raggiunge la fama internazionale.

Per quanto riguarda il cast, nei panni del protagonista troviamo il bravissimo Eddie Redmayne, a cui è andato l’Oscar come migliore attore protagonista, mentre la moglie Jane ha il volto di Felicity Jones. Citiamo anche Charlie Cox e Emily Watson.

Curiosità sul film: il romanzo dell’ex moglie e i premi

La teoria del tutto è l’adattamento cinematografico di “Verso l’infinito”, titolo originale “Travelling to Infinity: My Life With Stephen”, il romanzo scritto da Jane Wilde Hawking, ex moglie dell’astrofisico. Hawking, dopo aver visto il biopic, rimase impressionato dalla eccellente interpretazione di Eddie Redmayne e in una mail al regista, gli confessò che, a tratti, gli era sembrato davvero di vedere se stesso sullo schermo!

In effetti l’attore si era preparato duramente per poter rendere al meglio lo scienziato nella finzione e alla fine il talento e l’impegno sono stati premiati, oltre che dal pubblico e dalla critica, anche da un Oscar e un Golden Globe. Per avere una misura del successo ottenuto dal film, basta aggiungere che è costato 15 milioni di dollari e ne ha incassati globalmente 121.201.940.