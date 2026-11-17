Ci sono film che non hanno bisogno di presentazioni e che, anche a distanza di quarant’anni, riescono a riportare alla mente immagini, personaggi e sensazioni difficili da dimenticare. È il caso de La storia infinita, il celebre fantasy diretto da Wolfgang Petersen nel 1984, che si prepara a ritrovare il pubblico italiano con un ritorno speciale sul grande schermo.

La storia infinita torna al cinema

La pellicola sarà proiettata in versione rimasterizzata soltanto il 16, 17 e 18 novembre 2026. Un appuntamento che permetterà a chi è cresciuto con le avventure di Bastian e Atreyu di rivivere una delle storie più amate degli anni Ottanta, ma anche a chi non ha mai avuto occasione di vederla al cinema di scoprire la magia di Fantàsia.

A oltre quattro decenni dall’uscita, il film conserva intatto il suo fascino. Il FortunaDrago Falkor, il giovane Atreyu, l’Imperatrice Bambina e il temibile Gmork sono diventati personaggi iconici, capaci di attraversare il tempo e conquistare anche gli spettatori più giovani.

La storia infinita, la trama del film che torna al cinema

Tratto dal romanzo di Michael Ende pubblicato nel 1979, La storia infinita racconta l’avventura di Bastian Balthazar Bux, un bambino timido e introverso che vive un momento difficile dopo la morte della madre. A scuola è spesso vittima delle prepotenze dei compagni e trova rifugio nei libri, l’unico posto in cui riesce davvero a sentirsi al sicuro.

Un giorno, entrando in una libreria antiquaria, si imbatte in un volume misterioso. Il libraio cerca di dissuaderlo dal leggerlo, ma la curiosità del ragazzo ha la meglio. Bastian porta il libro con sé e si nasconde nella soffitta della scuola, dove comincia a leggere.

La storia lo trascina in un mondo fantastico chiamato Fantàsia, minacciato da una forza oscura conosciuta come il Nulla. Per salvare il regno e la sua sovrana, l’Imperatrice Bambina, viene incaricato della missione il giovane guerriero Atreyu.

Durante il viaggio, il ragazzo dovrà affrontare prove difficili e creature pericolose, incontrando anche il gigantesco Falkor, il drago della fortuna. Ma il vero colpo di scena riguarda proprio Bastian: il bambino capirà progressivamente che il libro che sta leggendo non è una semplice storia e che il suo ruolo è molto più importante di quanto immagini.

È questo uno degli aspetti che hanno reso il film così speciale. La fantasia non viene raccontata soltanto come un mondo in cui rifugiarsi, ma come qualcosa che può aiutare a trovare il coraggio di affrontare la realtà.

Il cast de La storia infinita: chi erano gli attori protagonisti

A dare volto ai personaggi principali sono stati tre giovanissimi interpreti, diventati celebri proprio grazie a questo film.

Barret Oliver veste i panni di Bastian, mentre Noah Hathaway interpreta Atreyu. A Tami Stronach è affidato invece il ruolo dell’Imperatrice Bambina, figura centrale per il destino di Fantàsia.

Accanto a loro troviamo un cast ricco di interpreti che hanno contribuito a rendere indimenticabile l’universo creato da Petersen. Tra questi Thomas Hill nel ruolo del libraio Coreander, Deep Roy nei panni del piccolo Teeny Weeny e Patricia Hayes e Sydney Bromley, rispettivamente Urgl ed Engywook.

Ma se c’è un personaggio che ha conquistato il cuore degli spettatori è sicuramente Falkor. Il drago bianco volante, con il suo aspetto insolito e il carattere affettuoso, è ancora oggi una delle creature più riconoscibili della storia del cinema fantasy.

Che fine hanno fatto gli attori de La storia infinita? Ecco cosa fanno oggi

A distanza di 42 anni, viene spontaneo chiedersi che cosa sia successo ai bambini che hanno accompagnato milioni di spettatori nel viaggio a Fantàsia. Le loro strade, dopo il successo internazionale del film, hanno preso direzioni decisamente diverse. Alcuni hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, altri hanno preferito allontanarsi dalle telecamere e costruirsi una vita lontana da Hollywood.

Barret Oliver, il Bastian del film, ha lasciato il cinema per dedicarsi alla fotografia.

Dopo aver interpretato il protagonista de La storia infinita, Barret Oliver ha recitato in altri titoli importanti degli anni Ottanta, tra cui Cocoon e D.A.R.Y.L.. La sua carriera da attore, però, si è interrotta abbastanza presto. Alla fine degli anni Ottanta ha deciso di cambiare completamente strada, allontanandosi dal mondo cinematografico.

La sua passione si è spostata sulla fotografia, in particolare sulle tecniche fotografiche antiche. Negli anni è diventato uno studioso dei procedimenti ottocenteschi, specializzandosi anche nella tecnica della Woodburytype. Ha pubblicato libri dedicati alla storia della fotografia e si è costruito una nuova identità professionale, decisamente distante da quella del bambino che correva tra le pagine di Fantàsia.

Noah Hathaway, l’Atreyu di Fantàsia, oggi ha una vita lontana dai set cinematografici.

Diverso il percorso di Noah Hathaway, che nel film interpretava il giovane guerriero chiamato a salvare il regno dal Nulla. Dopo il successo internazionale, l’attore ha continuato a recitare in alcune produzioni, ma senza raggiungere nuovamente la popolarità ottenuta da bambino.

Con il passare degli anni ha progressivamente ridotto la sua presenza nel mondo dello spettacolo, dedicandosi ad altre passioni. Tra queste ci sono le arti marziali, disciplina nella quale ha raggiunto importanti traguardi, e le corse motociclistiche. Ha anche coltivato un interesse per i tatuaggi e per uno stile di vita molto diverso da quello del giovane eroe che il pubblico ricorda.

Non ha però dimenticato il film che lo ha reso famoso. Negli anni ha partecipato a incontri con i fan e manifestazioni dedicate al cinema degli anni Ottanta. Nel 2024, in occasione del quarantesimo anniversario della pellicola, è tornato a parlare della lavorazione, ricordando anche quanto fosse impegnativo girare alcune delle scene più difficili, soprattutto quelle ambientate nelle Paludi della Tristezza.

Tami Stronach, l’Imperatrice Bambina, è diventata una ballerina e coreografa.

Anche per Tami Stronach il successo arrivato con La storia infinita non ha rappresentato l’inizio di una lunga carriera cinematografica. Dopo aver interpretato l’Imperatrice Bambina, l’attrice ha scelto di dedicarsi soprattutto alla danza, una passione che l’ha accompagnata per tutta la vita.

Ha studiato e lavorato come ballerina e coreografa, sviluppando nel tempo un percorso artistico personale. È inoltre cofondatrice della Paper Canoe Company e dirige la sua compagnia di danza, attraverso la quale porta avanti progetti teatrali e spettacoli.

Una curiosità riguarda proprio il suo ritorno al fantasy. Nel 2024 ha recitato in Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps, una commedia fantastica che richiama l’immaginario dei grandi film degli anni Ottanta. Un modo per ritrovare, almeno in parte, quell’universo magico che l’aveva fatta conoscere al pubblico quando era ancora giovanissima.

Deep Roy, il piccolo Teeny Weeny, è diventato uno dei volti più riconoscibili del cinema fantastico.

Tra gli interpreti che hanno continuato a lavorare con successo nel cinema c’è anche Deep Roy, che ne La storia infinita interpretava Teeny Weeny, il buffo personaggio che viaggiava su una lumaca da corsa.

L’attore ha costruito una carriera internazionale, partecipando a numerose produzioni cinematografiche. Il pubblico lo ricorda soprattutto per La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, dove ha interpretato tutti gli Umpa Lumpa. Un ruolo che gli ha permesso di tornare nell’immaginario degli spettatori attraverso un altro amatissimo universo fantastico.

Perché La storia infinita è ancora un film amatissimo

Il ritorno nelle sale di La storia infinita non è soltanto un’operazione nostalgica. Il film di Wolfgang Petersen continua a parlare a un pubblico molto diverso da quello che lo accolse nel 1984, perché affronta temi che non appartengono a una sola generazione.

La solitudine di Bastian, il coraggio di Atreyu, il dolore per la perdita e la paura di crescere sono sentimenti che continuano a essere riconoscibili. Anche le scene più dure, come quella di Artax nelle Paludi della Tristezza, conservano una forza emotiva straordinaria.

A rendere ancora più speciale il film è il suo aspetto visivo. Le creature sono state realizzate attraverso animatronica, modellini e scenografie, con un lavoro artigianale che oggi restituisce alla pellicola un fascino particolare. E poi c’è la musica: Never Ending Story, interpretata da Limahl e legata alla colonna sonora di Giorgio Moroder, è diventata una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, ritrovando nuova popolarità anche grazie a Stranger Things.

L’appuntamento al cinema è quindi un’occasione per ritrovare un film che ha saputo lasciare il segno senza avere bisogno di effetti digitali spettacolari o di universi costruiti interamente al computer.

La storia infinita torna nelle sale italiane il 16, 17 e 18 novembre 2026 in versione rimasterizzata. Tre giorni per tornare a Fantàsia e ricordare che, a volte, le storie più belle non finiscono davvero mai.