Al Grande Fratello 2024 Clarissa Burt ha aperto il suo cuore raccontando e ricordando la storia d’amore con Massimo Troisi. L’attrice ha rivelato di aver ricevuto l’anello di fidanzamento la vigilia del Natale 1990, ma di non aver accettato di sposarlo. Perchè? Cosa è successo?

La storia d’amore tra Clarissa Burt e Massimo Troisi al Grande Fratello 2024: quanti anni sono stati insieme?

Clarissa Burt e Massimo Troisi sono stati una coppia per diversi anni. La coppia è stata insieme dal 1988 al 1991 come ha raccontato in diverse occasioni l’attrice che ha sofferto molto per la morte prematura dell’attore e regista napoletano. Proprio all’interno della casa del Grande Fratello 2024 è tornata a parlare del grande amore per Massimo Troisi rivelando: «ci ho messo dieci anni per vedere Il Postino» – per poi ricordare il primo incontro con l’attore – «quando conobbi Massimo eravamo ad una cena, penso novembre, faceva freddo. Il giorno dopo lui per corteggiarmi mi ha mandato la legna per il camino, un camion intero».

Ricordi intimi di una storia d’amore di cui entrambi hanno parlato sempre poco, ma che ha lasciato un segno incancellabile nella vita dell’attrice. «Quando mi ha comprato la macchina fotografica per fotografare il tuo mondo , mentre dietro questa macchina fotografica c’è il mio» – ha ricordato con le lacrime agli occhi la Burt che ha confessato – «ho ancora l’anello di fidanzamento di Massimo».

Clarissa Burt e Massimo Troisi perchè è finita?

Clarissa Burt e Massimo Troisi sono stati insieme al 1988 al 1991. «Era dolce, carino, affettuoso. Mi colpivano la sua gentilezza e la sua calma» ha dichiarato Clarissa Burt in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera. Un racconto inedito quello dell’attrice che ha rivelato anche alcuni dettagli sulla vita privata dell’attore e regista: «nei tre anni in cui siamo stati insieme non l’ho mai visto giocare né a carte né a biliardo. Massimo si svegliava tardi, poi andava nello studio a scrivere progetti. Erano usciti i computer e i primi rudimentali cellulari. Era affascinato dalla tecnologia. Se rivedeva mai i suoi film? No, mai. Facevamo vita di casa, gli habitué erano l’attore Massimo Bonetti e l’autore televisivo Giovanni Benincasa».

Nonostante l’anello di fidanzamento, ricevuto in dono la vigilia di Natale, Clarissa Burt non volle sposarlo. Il motivo? Una serie di tradimenti che l’attrice non ha potuto accettare come ha rivelato nella casa del GF: «non potevo accettare perché c’era un precedente che non potevo superare. In Italia mi dicevano molto spesso perché non puoi chiudere un occhio, allora devi chiudere le orecchie, la bocca e forse anche il tuo cuore per restare con quella persona e non ero disposta a fare quello». Anche al Corriere della Sera, la Burt rivelò che i motivi della rottura furono dei tradimenti: «ci lasciammo perché quando si sta insieme si sta in due e non in duecento. Ci lasciammo per questo».

Clarissa Burt sulle morte di Massimo Troisi: «ho un rimpianto»

Infine l’attrice era a conoscenza dei problemi di cuore di Massimo Troisi, ma non si sarebbe mai aspettata un tale epilogo:«prendeva medicinali in maniera disciplinata, poi giocava a calcio, era una cosa che sembrava si potesse gestire, nessuno pensava che se ne sarebbe andato così presto, nemmeno lui. Quando morì ero appena tornata in America. Ripresi l’aereo e andai al funerale. Ci ho messo dieci anni per vedere il suo ultimo film, “Il postino“». Quando l’attore muore, l’attrice è negli Stati Uniti d’America e solo una volta rientrata a Roma scopre che Massimo voleva parlarle: «nel 94 i cellulari erano dual band, apro il telefono e c’era una sfilza di messaggi: siamo qui con Massimo, stava sul set gli ultimi giorni de Il postino. Il fatto che non c’ero per lui, che mi voleva parlare credo che è una cosa mi è rimasto. Mi dispiace».

Ecco il video Mediaset con il racconto di Clarissa Burt sulla storia d’amore con Massimo Troisi