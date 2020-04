La Signora in Giallo, le repliche dei primissimi episodi su Rete 4. L’amatissima Jessica Fletcher, interpretata dall’attrice Angela Lansbury, torna a far compagnia ai telespettatori con la prima serie trasmessa per la prima volta nel 1988 su Raiuno. Ecco la data di inizio di una delle serie più amate e seguite di sempre.

La Signora in Giallo episodi: il ritorno su Rete 4

Ci siamo. Jessica Fletcher La Signora in Giallo torna da lunedì 13 aprile su Rete 4 dalle ore 13.00 con le repliche della prima stagione trasmessa per la prima volta da Raiuno nel 1988. Un ritorno molto atteso dal pubblico che potrà rivedere dal lunedì a venerdì tutti i primi episodi girati 36 anni fa con protagonista Angela Lansbury nel ruolo di Jessica Fletcher, scrittrice di libri gialli che risiede a Cabot Cove, nel Maine, sulla costa est degli Stati Uniti. Jessica non è solo una scrittrice di gialli, ma anche una detective dotata di un grande fiuto che la spinge spesso a risolvere casi affidati alla polizia con cui entra in competizione…vincendo sempre!

La Signora in Giallo, Angela Lansbury e le curiosità

Una serie avvincente che ancora oggi catalizza l’attenzione del pubblico e che ha lanciato in tutto il mondo l’attrice britannica Angela Lansbury che con il ruolo della “signora in giallo” ha vinto ben quattro Golden Globe.

Per chi non lo sapesse però il paesino di Cabot Cove non esiste. Non solo il telefilm non è stato girato nel main visto che il set cinematografico è stato ricreato a Mendocino nella California dove è possibile vedere la casa dove l’attrice è stata ospitata. Un’altra curiosità, invece, riguarda il porticciolo della cittadina ricreato nei pressi del laghetto dove è stato girato il film cult de “Lo squalo”.