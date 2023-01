”Mercoledì”, è una serie Netflix che sta spopolando: vista in tutto il mondo è una dei telefilm più visti del momento. Tuttavia, quello che ha reso ancora più famosa questa serie tv è la scena del ballo, in cui l’attrice protagonista Jenna Ortega danza a ritmo di musica una coreografia da lei stessa creata.

La sequenza del ballo di “Mercoledì” resa famosa dalla serie tv, diventa virale su Tik Tok: il motivo

Di solito non c’è un vero e proprio motivo per cui qualcosa diventi virale in rete: ma è quello che è successo con la sequenza di ballo della serie tv “Mercoledì” coreografata e ballata dall’attrice protagonista, Jenna Ortega.

“Mercoledì”, serie Netflix: un balletto semplice che spopola tra gli utenti

Il balletto prevede quattro movimenti:

Il primo è quello di agitare le braccia dietro la schiena come se si stesse muovendo un mantello;

Il secondo, invece muovere le mani in avanti come se si stesse suonando su un pianoforte;

il terzo battere i pugni chiusi sulle spalle;

Il quinto ed ultimo movimento è alzare un braccio e poi l’altro come in un fascinoso flamenco.

La scena del ballo della serie tv Netflix imitata da molte celebrità

In una scena, l’attrice balla una coreografia da lei stessa inventata ispirandosi alle rock star degli Anni 80. La canzone di sottofondo nell’episodio è “Goo goo muck” dei The Cramps, ma un utente di TikTok sceglie di abbinare quelle immagini a un brano del 2011 di Lady Gaga, ”Bloody Mary”, in una versione remix.

Insomma, è bastato molto poco per rendere virale questa scena, che viene imitata da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo (e anche molti vip italiani e internazionali, compresa… Lady Gaga!) che hanno replicato la coreografia, basandosi sui movimenti dell’attrice (resi “virali” da una influencer filippina, Niana Guerrero). La scena del ballo, è tratta dal quarto episodio di “Mercoledì”, serie Netflix diretta da Tim Burton. “Mercoledì”, ha avuto un successo globale senza precedenti, entrando in più di 150 milioni di case nel mondo.

Tra le celebrità che hanno replicato la coreografia troviamo:

Lady Gaga;

Emma;

Anastasia Ronca;

Cosmary Fasanelli;

Cristina D’Avena;

Marco Marzocca;

Ginevra Lamborghini;

Antonino Spinalbese;

Daniele Dal Moro;

Alfonso Signorini e Giulia Salemi.

L’attrice Jenna Ortega spiega com’è nata la scena del ballo in “Mercoledì”

L’attrice ospite dell’ultima puntata del Jimmy Fallon Show, ha spiegato di aver preparato la coreografia della scena del ballo da sola, non essendo una ballerina ha guardato molte volte la clip del 64 e poi il video di “Happy House” del gruppo rock britannico Siouxsie and the Banshees e di essersi ispirata alla cantante per alcune mosse. Infine ha dichiarato:

“Due giorni prima delle riprese, Tim viene nel mio camerino e mi dice: ‘Hey Jenna, so che non hai voluto vedere nessun coreografo, e che vuoi coreografare la scena da sola. So che hai tutto sotto controllo, mi fido di te, sarà grandioso!’. Io gli ho detto: ‘Oh yeah, va tutto bene’. E invece non avevo ancora fatto nulla. Tra gli allenamenti di scherma e le lezioni di violoncello, non avevo avuto tempo. Mi sono sentita una scema. Volevo fare tutto da sola, ma io non ho nessuna esperienza in quel campo, non sono una ballerina!

Insomma, era destino che questo ballo diventasse un vero e proprio tormentone.