Cosa accadrà nei tre episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 3 novembre – su Canale 5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella sedicesima puntata che prenderà il via alle 21:34 e ci terrà compagnia fino alle 23:26 circa. Tutti pronti a scoprire cosa succederà negli episodi in onda stasera?

La Rosa della Vendetta, puntata di oggi 3 novembre

Durante i suoi momenti di malattia infantile, Deva sembrava trovare conforto solo in una zuppa speciale preparata da Ibrahim. Non era tanto la zuppa arricchita di una pastina a forma di fiore a essere “miracolosa” per lei, quanto la presenza rassicurante del padre. Deva rimpiangerà profondamente l’assenza del genitore, ed è per questo che Gara – dopo essere venuta a conoscenza di questo fatto – chiederà a Gülcemal di superare i vecchi rancori e cercare Ibrahim, al quale chiedere di aiutare ancora una volta la figlia.

La ricerca darà i suoi frutti e Gülcemal riuscirà a convincere Ibrahim, che però porrà una condizione: preparerà la zuppa per Deva a patto che lei lasci il marito. Il ritorno del suocero crea un clima di tensione con Gülcemal, che aumenterà quando emergeranno rivelazioni sul legame proibito tra lui e Deva e si scoprirà che lei è la figlia del suo acerrimo nemico Mustafa.

Nello stesso momento Ipek accompagnerà Armagan all’aeroporto, e in questa occasione gli rivelerà il suo amore e gli chiederà di restare.

Anticipazioni La Rosa della Vendetta al 3 novembre

Ibrahim rivelerà a Gülcemal che Deva è figlia di Mustafa, e Zafer cercherà di manipolare i fatti raccontando alla ragazza una versione distorta sul suo passato.

La donna le racconterà che sua madre si sarà suicidata dopo la morte di Mustafa, una “versione” che costringerà Gara a uscire allo scoperto e rivelare che è lei la madre della giovane. Davanti a questa rivelazione Zafer sarà colpita da malore.

Mentre Gülendam, Vefa e Mert si occuperanno di Zafer, Deva e Gara resteranno sole. La giovane sarà profondamente scioccata e rifiuterà anche solo di toccare la madre, poi prenderà una decisione e si preparerà a lasciare il Paese.

Quando Ibrahim tornerà a casa, metterà al corrente anche Armagan e Ipek degli ultimi fatti. Armagan scoprirà così di essere il fratellastro di Deva. Il legame di sangue tra i due porterà Deva a rivedere la sua decisione, la giovane tornerà a casa e abbraccerà il fratellastro, per poi rivelargli una dolorosa verità: sua madre Zafer aveva tentato di uccidere Gara gettandola nel lago. Ancora una volta Armagan dovrà così fare i conti con la malvagità della donna che lo ha messo al mondo.

La Rosa della Vendetta, finale di stasera

Deva confesserà ad Armagan tutto il suo rancore per Mustafa, e affermerà che non potrà mai considerare suo padre l’uomo che non ha esitato ad abbandonarla.

Gülendam – venuta a conoscenza della vera identità di Gara – le ordinerà di lasciare la loro casa, e non vorrà neppure ascoltare le spiegazioni che la donna cercherà di darle.

Nel frattempo Emrullah si recherà in ospedale a trovare Zafer e le comunicherà che – a causa di alcune complicazioni su un appalto – saranno sull’orlo della bancarotta. Questo porterà Zafer a prendere la decisione di vendere la proprietà e tutti i veicoli per cercare di recuperare fondi.

I momenti di tensione saranno davvero tanti nell’ultima puntata La Rosa della Vendetta di stasera, e a rendere ancora più teso il clima contribuirà anche la richiesta di Gülendam a Gara, quando la costringerà a rivelare il suo vero nome a Gülcemal.