Cosa accadrà nei tre episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 20 ottobre – su Canale 5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella tredicesima puntata che prenderà il via alle 21:30 e ci terrà compagnia fino alle 23:28 circa. Pronti a scoprire cosa succederà?

Anticipazioni e Spoiler “La Rosa della Vendetta”, puntate di stasera, 20 ottobre

Ibrahim minaccerà di svelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze. In questo modo penserà di riuscire a dissuaderla dal matrimonio. La conversazione verrà però ascoltata da Ipek, che non esiterà ad affrontare Gara e rimproverarla per avere abbandonato la figlia e averla fatta soffrire per molti anni.

Anche lei minaccerà di raccontare a Deva tutta la verità, nonostante le suppliche di Gara.

La Rosa della vendetta news: Gülcemal rapisce Deva

Quando il medico comunica che Gülendam e il bambino sono fuori pericolo, tutti – compresa Zafer – tireranno un sospiro di sollievo. Quando la donna tenterà di far visita alla figlia, sarà allontanata da Canan e Armagan. Quest’ultimo riuscirà finalmente a riconciliarsi con Gülendam, che si scuserà per averlo trattato male e gli dirà che era guidata solo dalla gelosia nei suoi confronti.

Nel frattempo Gülcemal arriverà in ospedale e se ne andrà, portando con sé Deva. Anche Mert sarà rapito dopo essere stato attirato da Vefa con una scusa.

Ibrahim e Ipek saranno estremamente preoccupati per la situazione, e decideranno di informare la polizia per poi recarsi a casa di Gülcemal. Quando l’uomo farà ritorno a casa, sarà molto tardi, e con lui ci saranno anche Deva e Mert. Ibrahim a quel punto chiederà alla figlia di tornare a casa con lui, ma Gülcemal lo fermerà mostrando un certificato di matrimonio. Si scoprirà così che lui e Deva si saranno sposati sulla scogliera, e che Mert avrà fatto da testimone, quindi non ci sarà stato nessun rapimento.

Gülendam preoccupata nelle prossime puntate La Rosa della Vendetta

Gülendam non potrà fare a meno di preoccuparsi quando Mert non risponderà al telefono. Appena scoprirà che suo fratello e Deva si saranno sposati, e che suo fratello avrà amputato un dito a Mert, la donna si farà dimettere dall’ospedale e farà ritorno a casa.

Anche Ipek si dirigerà lì non appena scoprirà che Ibrahim sarà scomparso. La ragazza sospetterà che l’uomo sia andato a riprendersi la figlia, ma in realtà si sarà recato da Zafer, per minacciarla di rivelare a tutti il suo segreto se non distruggerà il matrimonio tra Deva e Gülcemal.

La donna gli farà notare che le sue minacce sono inutili, in quanto aveva già deciso di sabotare le nozze del figlio.