Cosa accadrà nei tre episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 13 ottobre – su Canale 5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella tredicesima puntata che prenderà il via alle 21:30 e ci terrà compagnia fino alle 23:24 circa. Pronti a scoprire cosa succederà?

Anticipazioni e Spoiler “La Rosa della Vendetta”, puntata di stasera, 13 ottobre

Nel corso del tredicesimo appuntamento con la dizi turca vedremo Ibrahim affranto per la decisione di Deva di sposare Gülcemal. Per questo motivo l’uomo decide di mettere alle strette Gara. Mentre Ipek cerca di consolarlo, lui chiama Gara e la minaccia di rivelare a Deva che òlei è sua madre, se la donna non riuscirà a impedire questo matrimonio.

Nel frattempo Gülcemal si trova ancora in ospedale, ed è sconvolto per la rivelazione di Zafer. Deva – molto preoccupata per le condizioni di salute del futuro marito – lo chiama ripetutamente ma lui non risponde. In preda al panico Deva inizia a temere che il suo amato non torni più.

La Rosa della vendetta news: Gülendam furiosa con Ipek

Gülendam chiede a Mert se tutto questo sia opera sua, ma lui le risponde di aver chiesto a Ibrahim di impedire il matrimonio. Mert non ha idea di cosa possa essere accaduto, visto che l’uomo non si è presentato al loro appuntamento. Subito dopo Ibrahim arriva accompagnato da Ipek.

La sorella di Gülcemal è frustrata e piena di rancore verso di loro e – quando arrivano – li assale adducendo a loro la colpa di tutta la situazione e rinfacciando a Ipek di non essere arrivato in tempo. La donna si scaglia contro di lui, e solo l’intervento di Ibrahim e Mert riesce a impedire che i due arrivino alle mani.

Gülendam tenta il suicidio nelle prossime puntate La Rosa della Vendetta

Gülcemal riesce finalmente a riprendere i contatti, ma non cerca Deva bensì Vera. L’uomo le chiede di condurre Mert alla scogliera.

Nel frattempo Gülendam cerca di togliersi la vita, e viene trasportata in ospedale in condizioni critiche. La donna ha perso molto sangue. Quando Gülcemal – provato dalla situazione – arriva in ospedale – scopre dai medici che sua sorella è in pericolo di vita.