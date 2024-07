La Rosa della Vendetta – la serie TV di Canale 5 con Murat Ünalmış – ha conquistato il pubblico italiano. Nel prossimo appuntamento previsto per venerdì 12 luglio potremmo assistere a due nuovi episodi inediti. Cosa accadrà nelle puntate in onda nel serale della rete ammiraglia Mediaset, che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:32 circa? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntate di venerdì 12 luglio

Zafer ordina a tre dei suoi uomini di sbarazzarsi di Deva, ma i piani dell’imprenditrice non hanno l’esito sperato. I malviventi rapiscono la figlia di Ibrahim e – credendola morta – la seppelliscono viva. Nel frattempo Gulcemal si preoccupa per l’assenza dell’amata.

Grazie a una telefonata che la figlia di Ibrahim ha inviato dal suo cellulare, Gulcemal riesce a individuare la sua posizione. L’imprenditore è disperato e pensa al peggio. Per questo non indugia a chiedere aiuto a Vefa. Sahin e il suo braccio destro riescono a individuare il rifugio in cui è stata portata la sua amata e – dopo essersi accorto che la disegnatrice è stata sepolta viva – inizia una corsa contro il tempo per salvarla.

La Rosa della vendetta, trame del 12 luglio

Armagan – dopo aver trovato nei precedenti episodi una foto di sua madre con due bambini sconosciuti – continua a indagare sul passato di Zafer, ed è sempre più convinto che Gulcemal sia legato in qualche modo a lei.

Quando ormai è a un passo dalla verità, la madre decide di allontanarlo dal paese per metterlo al sicuro. Armagan è deluso e amareggiato dalla decisione di Zafer, e decide di stravolgere i suoi piani.

Questo gli permette di scoprire finalmente la verità: Gulcemal è suo fratello. Tuttavia il ragazzo non riesce a scoprire tutti i misteri sul passato di sua madre, e crede che lui e Sahin siano nati entrambi dall’unione di Zafer e Mustafa.

Armagan ha infatti scoperto solo una parte della verità, e ancora non sa che la madre – prima di sposare Pehlivan – è stata sposata con Saim.

Un ulteriore tassello sul suo passato arriva quando Ipek rivela a Ibrahim che la loro abitazione è stata distrutta da un incendio.