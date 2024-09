Dopo una lunga pausa estiva La Rosa della Vendetta torna stasera – domenica 1° settembre – su Canale 5. La seconda stagione della soap turca con Murat Unalmis prenderà ufficialmente il via con i due episodi che prenderanno il via alle 21:34 e ci terranno compagnia fino alle 23:25 circa. Ma cosa accadrà nelle puntate in onda stasera sulla rete ammiraglia Mediaset? La serie tv Gulcemal – questo il titolo originale – promette nuovi colpi di scena.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntate di domenica 1° settembre

La storyline riprenderà nel punto esatto in cui si era interrotta, e ripartiremo dalla visita in ospedale di Gulendam per la sua gravidanza. Ricordiamo che la visita avrebbe dovuto svolgersi in presenza del marito Mert e del fratello della donna.

Gulendam era apparsa molto preoccupata all’idea che i due uomini potessero scoprire che la gravidanza non esiste più, ma inaspettatamente la donna troverà l’appoggio della dottoressa, che consiglierà di tornare il mese successivo perché è ancora troppo presto.

Scopriremo che ad avvertire la dottoressa sarà stato Vefa, per proteggere la donna che ama segretamente da sempre.

La Rosa della vendetta, trame del 1° settembre

Deva avrà un confronto con Zafer e irromperà nella casa della madre adottiva, accusandola di averla fatta rapire.

Zafer non accetterà questo atteggiamento e la caccerà di casa. Nel frattempo Armagan – che ormai vive da Gulcemal – vorrà scoprire il segreto di sua madre. Dirà così a Ipek di intrufolarsi nella stanza della donna e di cercare all’interno della sua cassaforte qualche prova utile.

Per farlo però Ipek deve riuscire a riconquistare la fiducia della donna. Per questo motivo fingerà di essere totalmente dalla sua parte.

Il “sacrificio” di Ipek verrà presto premiato. L’uomo troverà infatti nella cassaforte una misteriosa lettera che la donna aveva scritto a Mustafa, il padre di Armagan.

Grazie a quella lettera Armagan penserà di essere finalmente riuscito a scoprire il segreto di Zafer. Penserà che Gulcemal e Gulendam siano suoi fratellastri da parte di padre e che la madre abbia diviso la famiglia, impedendo all’uomo di vedere i suoi figli.

La Rosa della vendetta, cos’altro accade?

Armagan rivelerà a Deva quanto ha appena scoperto, e la ragazza inizierà a capire perché Gulcemal sia tanto arrabbiato con la donna. Madre e figlio si incontreranno a un’asta che Zafer riuscirà ad accaparrarsi facendo un’offerta più bassa.

A questo punto Gulcemal – per vendicarsi – la inviterà a casa sua con un imprenditore italiano, alla presenza di Deva e Armagan.