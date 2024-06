La Rosa della Vendetta – nuova serie TV di Canale 5 con Murat Ünalmış – sta a poco a poco entrando nel vivo. Nel prossimo appuntamento fissato per venerdì 14 giugno potremmo assistere a nuovi episodi inediti. Cosa accadrà nelle tre puntate in onda nel serale della rete ammiraglia Mediaset, che prenderanno il via alle 21:22 e ci terranno compagnia fino a mezzanotte circa? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata di venerdì 14 giugno

Nelle tre puntate de La Rosa della Vendetta in programma venerdì sera assisteremo a un’ulteriore mossa di Gülcemal che – dopo aver rapito Ibrahim – farà sequestrare anche Deva dai suoi uomini.

Quando la ragazza vedrà il padre ferito e dolorante per le percosse subite, chiederà all’uomo di poter prendere il suo posto. Gülcemal accetterà, ma ad una condizione: lei dovrà chiederglielo in ginocchio!

Subito dopo però anche Gülcemal avrà un attimo di esitazione. Tutto avrà inizio quando l’uomo noterà sul polso della ragazza una voglia identica a quella che aveva visto anni indietro in una bambina che gli aveva offerto del cibo. Lui a quel tempo era povero e appena uscito dal riformatorio, eppure quella bambina non aveva esitato a tendergli una mano. E sul polso di lei aveva visto quella stessa voglia: che si tratti della stessa persona?

La Rosa della vendetta anticipazioni: un momento duro per Gülcemal

Arriva il momento dello scontro decisivo tra Gülcemal e sua madre. Si tratterà di un momento estremamente duro per l’uomo. Nel confronto faccia a faccia lei gli manifesta tutto il suo disprezzo.

Nel frattempo Deva cercherà di fuggire. Ci riuscirà oppure verrà scoperta dagli uomini di Gülcemal?

Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che non mancheranno i colpi di scena, in questa nuova serie turca che ha tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico italiano. Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vicende e gli intrighi di questa nuova soap di successo.