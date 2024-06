Il conto alla rovescia sta per finire, e tra pochi giorni potremmo assistere al debutto della nuova soap turca. Venerdì 7 giugno in prime time partirà infatti La Rosa della Vendetta, la serie TV di Canale 5 con Murat Ünalmış, Demir in Terra Amara. Cosa accadrà nel primo episodio della telenovela turca? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata di venerdì 7 giugno

Gülcemal cerca vendetta contro la donna che lo ha messo al mondo e poi ha abbandonato lui, suo padre e sua sorella per fuggire con un altro uomo. Sua madre Zafer era la donna più bella di Bursa, ma non si curava dei propri figli. Dopo aver conosciuto Mustafa fuggì con lui, senza mai voltarsi indietro. Il padre di Gülcemal si tolse la vita, e lui e sua sorella Gülendam rimasero soli.

Inevitabilmente Gülcemal Sahin cresce coltivando un odio profondo per l’uomo che gli ha “rubato” sua madre, tanto che si vendicherà uccidendolo.

Mustafa in punto di morte lancerà una maledizione contro Gülcemal, augurandogli di non trovare mai l’amore della sua vita.

Il ragazzo si convincerà che le parole dell’uomo abbiano scritto per lui un destino infelice, e studierà un modo per vendicarsi anche della madre, che vedrà come l’unica causa dei suoi tormenti.

La Rosa della vendetta anticipazioni: un amore improvviso per Gülcemal

Tutto cambierà quando Gülcemal incontrerà Deva, una ragazza bellissima che però nasconde un passato misterioso. Inconsapevole delle sue origini, Gülcemal si innamorerà di lei. Sarà davvero arrivato per il protagonista il momento di vivere una bella storia d’amore? La maledizione di Mustafa si rivelerà inefficace?

Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che questa nuova serie turca ha tutti gli ingredineti per conquistare il pubblico italiano.

Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vicende e gli intrighi di questa nuova soap di successo.